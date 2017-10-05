Движение транспорта на ряде улиц перекроют 6 и 7 октября Рубрики: Автотранспорт

ЦОДД / Twitter



В пятницу, 6 октября, из-за религиозных мероприятий до 14:00 ограничено движение на Большой Татарской улице. А 7 октября движение ограничат на улице Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской набережных, Пречистенской набережной до Соймоновского проезда. Перекроют часть улица на Хамовническом Валу до Комсомольского проспекта. Запрет на проезд автомобилей будет действовать с 12:30 до 14:30, уточняет



Кроме того, с 15:00 до 20:00 перекроют участок Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. Причиной перекрытия улиц станет футбольный матч между Россией и Южной Кореей, который пройдет на стадионе ЦСКА. 6 и 7 октября в Москве перекроют движение на участках восьми улиц из-за религиозных мероприятий, забега в честь Дня сотрудника органов внутренних дел и футбольного матча. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии В пятницу, 6 октября, из-за религиозных мероприятий до 14:00 ограничено движение на Большой Татарской улице. А 7 октября движение ограничат на улице Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской набережных, Пречистенской набережной до Соймоновского проезда. Перекроют часть улица на Хамовническом Валу до Комсомольского проспекта. Запрет на проезд автомобилей будет действовать с 12:30 до 14:30, уточняет РИАМО Кроме того, с 15:00 до 20:00 перекроют участок Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. Причиной перекрытия улиц станет футбольный матч между Россией и Южной Кореей, который пройдет на стадионе ЦСКА.



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