В выходные в столице будет облачно и дождливо Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В субботу, 7 октября, в столице будет облачно. Небольшой дождь. Температура ночью в Москве 5-7, по области 3-8 градусов тепла, днем в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами 12-17 метров в секунду.



В воскресенье, 8 октября, ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 5-7, по области 2-7 градусов тепла, днем в Москве 10-12, по области 8-13 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В выходные в столице будет облачно и дождливо, сообщает Гидрометцентр России , 7 октября, в столице будет облачно. Небольшой дождь. Температура ночью в Москве 5-7, по области 3-8 градусов тепла, днем в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами 12-17 метров в секунду., 8 октября, ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 5-7, по области 2-7 градусов тепла, днем в Москве 10-12, по области 8-13 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду.



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