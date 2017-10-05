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Участнику исторических реконструкций грозит лишение свободы за хранение копии мушкета XVII века Рубрики: Общество

Фото NEWSru.com



22 февраля сотрудники ДПС остановили машину Владимира Масюка на Ярославском шоссе. При осмотре в багажнике нашли кольчугу, мечи, шлем и копию мушкета. Хотя ни пуль, ни пороха, ни фитиля в машине не было, полицейские оружие боевым. Реконструктор заявил, что никогда не пробовал стрелять из мушкета и использовал его исключительно как элемент костюма стрельца на военно-исторических фестивалях. Однако мушкет конфисковали, а реконструктора доставили в полицию, где продержали 12 часов без составления протокола.



23 марта в отношении Масюка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия"). Мушкет отправили на баллистическую экспертизу, которая пришла к выводу, что он "пригоден для производства выстрела способом дульного заряжания". Экспертиза не стала проверять, производились ли когда-нибудь выстрелы из мушкета, и отказала в химическом исследовании, которое могло бы точно ответить на этот вопрос. Более того, ради баллистической экспертизы мушкет модернизировали, чтобы доказать его боеспособность, изготовив для него фитиль и пули.



Адвокат Масюка настаивает на том, что, согласно положениям закона "Об оружии", для подобного мушкета не требуется специальных разрешений, лицензий и регистрации, поскольку он используется в культурно-образовательных целях. В аналогичной ситуации с охотничьим ружьем на человека составили бы только протокол об административном правонарушении.



После четырех отклоненных ходатайств следствие согласилось на историко-культурную экспертизу, которую в сентябре провела Национальная ассоциация оружейных экспертов. Эксперты ассоциации также посчитали фитильный мушкет боевым оружием. Однако, по мнению защиты, экспертиза была проведена с нарушениями - следователь сам выбрал экспертное учреждение, не уведомив сторону защиты, в тексте экспертизы отсутствовало указание на конкретную методику, по которой она проводилась, вместо литературы были ссылки на форумы в интернете, а также не оговаривались конкретные причины, по которым мушкет не может считаться копией старинного оружия.



В конце сентября дело Владимира Масюка было передано в прокуратуру и в ближайшее время может быть направлено в суд. Защита требует возвратить дело на доследование и провести повторную экспертизу, переквалифицировав его в административное. В Российском военно-историческом обществе считают, что Владимир Масюк сам виноват в сложившейся ситуации, поскольку не имел необходимых документов, подтверждающих соответствие копии старинного оружия конкретному образцу. "Фестивали проводить так они готовы, а как ситуация проблемная возникла - разбирайтесь сами", - прокомментировал ситуацию президент военно-исторического клуба "Копье" Павел Семенов.



Как рассказал региональный координатор Крымского военно-исторического фестиваля Всеволод Радченко, проблема, с которой столкнулся реконструктор, не нова для сообщества, но до возбуждения уголовного дела дошло впервые. "К примеру, к нам в 2008 году в Бородино приезжали сотрудники можайской милиции и провели обыск, изъяв ружья, которые мы использовали. Потом экспертиза признала их рабочими боевыми, но так как по документам они проходили как бесхозные, то до возбуждения дел не дошло", - пояснил он.



Уголовное преследование Масюка грозит созданием прецедента, после которого под угрозой окажутся многие фестивали. "Кто из реконструкторов пойдет на мероприятия, проводимые в том числе государством, если их могут задержать по дороге? Никто. Люди будут ездить в Польшу, в Голландию, и наши граждане будут заниматься там реконструкцией голландских мушкетеров. А чиновники потом будут говорить - вот как у них там все красиво и почему у нас такого нет?" - заявляют обеспокоенные реконструкторы.



Участник исторических реконструкций, в машине которого была обнаружена копия мушкета XVII века, оказался фигурантом уголовного дела о хранении огнестрельного оружия, пишет "Коммерсант" . Экспертиза сочла мушкет боевым, реконструктору грозит четыре года лишения свободы. Организаторы исторических фестивалей считают, что обвинительный вердикт может поставить под угрозу все реконструкторское движение в России.22 февраля сотрудники ДПС остановили машину Владимира Масюка на Ярославском шоссе. При осмотре в багажнике нашли кольчугу, мечи, шлем и копию мушкета. Хотя ни пуль, ни пороха, ни фитиля в машине не было, полицейские оружие боевым. Реконструктор заявил, что никогда не пробовал стрелять из мушкета и использовал его исключительно как элемент костюма стрельца на военно-исторических фестивалях. Однако мушкет конфисковали, а реконструктора доставили в полицию, где продержали 12 часов без составления протокола.23 марта в отношении Масюка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия"). Мушкет отправили на баллистическую экспертизу, которая пришла к выводу, что он "пригоден для производства выстрела способом дульного заряжания". Экспертиза не стала проверять, производились ли когда-нибудь выстрелы из мушкета, и отказала в химическом исследовании, которое могло бы точно ответить на этот вопрос. Более того, ради баллистической экспертизы мушкет модернизировали, чтобы доказать его боеспособность, изготовив для него фитиль и пули.Адвокат Масюка настаивает на том, что, согласно положениям закона "Об оружии", для подобного мушкета не требуется специальных разрешений, лицензий и регистрации, поскольку он используется в культурно-образовательных целях. В аналогичной ситуации с охотничьим ружьем на человека составили бы только протокол об административном правонарушении.После четырех отклоненных ходатайств следствие согласилось на историко-культурную экспертизу, которую в сентябре провела Национальная ассоциация оружейных экспертов. Эксперты ассоциации также посчитали фитильный мушкет боевым оружием. Однако, по мнению защиты, экспертиза была проведена с нарушениями - следователь сам выбрал экспертное учреждение, не уведомив сторону защиты, в тексте экспертизы отсутствовало указание на конкретную методику, по которой она проводилась, вместо литературы были ссылки на форумы в интернете, а также не оговаривались конкретные причины, по которым мушкет не может считаться копией старинного оружия.В конце сентября дело Владимира Масюка было передано в прокуратуру и в ближайшее время может быть направлено в суд. Защита требует возвратить дело на доследование и провести повторную экспертизу, переквалифицировав его в административное. В Российском военно-историческом обществе считают, что Владимир Масюк сам виноват в сложившейся ситуации, поскольку не имел необходимых документов, подтверждающих соответствие копии старинного оружия конкретному образцу. "Фестивали проводить так они готовы, а как ситуация проблемная возникла - разбирайтесь сами", - прокомментировал ситуацию президент военно-исторического клуба "Копье" Павел Семенов.Как рассказал региональный координатор Крымского военно-исторического фестиваля Всеволод Радченко, проблема, с которой столкнулся реконструктор, не нова для сообщества, но до возбуждения уголовного дела дошло впервые. "К примеру, к нам в 2008 году в Бородино приезжали сотрудники можайской милиции и провели обыск, изъяв ружья, которые мы использовали. Потом экспертиза признала их рабочими боевыми, но так как по документам они проходили как бесхозные, то до возбуждения дел не дошло", - пояснил он.Уголовное преследование Масюка грозит созданием прецедента, после которого под угрозой окажутся многие фестивали. "Кто из реконструкторов пойдет на мероприятия, проводимые в том числе государством, если их могут задержать по дороге? Никто. Люди будут ездить в Польшу, в Голландию, и наши граждане будут заниматься там реконструкцией голландских мушкетеров. А чиновники потом будут говорить - вот как у них там все красиво и почему у нас такого нет?" - заявляют обеспокоенные реконструкторы.



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