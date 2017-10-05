Жители юго-запада Москвы собирают подписи против превращения Воронцовского парка в "филиал парка Горького"

Жители Обручевского района на юго-западе Москвы начали сбор подписей против комплексного благоустройства Воронцовского парка. Петиция опубликована на портале Change.org
. Тендер на разработку проекта уже объявлен
. Москвичи опасаются, что небольшой уютный парк превратится в "филиал парка Горького", и требуют ограничиться точечной реконструкцией и ремонтом.
Победитель конкурса должен создать проект комплексного благоустройства и озеленения территории с "сохранением и приспособлением для современного использования". В техническом задании говорится, что Воронцовский парк требует реставрации "в связи с изношенностью", а также не приспособлен к современным условиям и не справляется с возрастающим потоком посетителей.
В парке предлагается выделить зоны для занятий спортом, прогулок и отдыха, заменить скамейки и урны, обустроить велодорожки, мост-кольцо, модернизировать систему освещения. В проект также разрешается включить - с пометкой "при необходимости" - скалодром, волейбольную площадку и футбольное поле, каток, велотрассу с кочками, ямами и уклонами, водопровод и канализацию, а также нестационарные объекты - палатки, посты охраны, велопарковки, рекламные конструкции и т.д.
Авторов петиции такой размах пугает. И хотя в документах тендера подчеркивается, что работы "не должны нарушить историческую значимость территории", опасения горожан можно понять. В некоторых других парках столицы благоустройство больше похоже на вандализм
: предписания не выполняются, хорошие деревья и кустарники вырубают, естественные газоны нещадно перекапывают бульдозерами и застилают рулонной травой, дорожки закатывают непременной плиткой.
Пешеходные дорожки "в твердом покрытии" планируется проложить и Воронцовском парке. Также предусматривается вырубка сухостойных, аварийных, больных деревьев, поросли и самосева. Практика показывает, что зачастую под топор идут здоровые и крепкие деревья - как умышленно, так и по ошибке. Между тем в Воронцовском парке произрастают редкие экземпляры дуба, а вязовая аллея является памятником природы. В парке живут белки, дятлы и сороки, редкие виды насекомых.
Защитники Воронцовского парка требуют отменить решение о масштабном благоустройстве и ограничиться точечными работами: реконструкцией детских и спортивных площадок без увеличения их размеров, восстановлением зеленого лабиринта рядом с Аллеей игр, ремонтом деревянного моста на Большом пруду. Они также просят включить всю территорию в перечень особо охраняемых природных территорий и придать усадьбе "Воронцово" статус музея и выселить оттуда сторонних арендаторов. Сейчас постройки XVIII-XIX веков имеют статус вновь выявленных и рекомендованных к взятию под охрану государства объектов.