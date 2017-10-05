NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
октября
pda
Поиск
Архив

Жители юго-запада Москвы собирают подписи против превращения Воронцовского парка в "филиал парка Горького"
6 октября 2017 г. | Время публикации 15:39
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Жители Обручевского района на юго-западе Москвы начали сбор подписей против комплексного благоустройства Воронцовского парка. Петиция опубликована на портале Change.org. Тендер на разработку проекта уже объявлен. Москвичи опасаются, что небольшой уютный парк превратится в "филиал парка Горького", и требуют ограничиться точечной реконструкцией и ремонтом.

Победитель конкурса должен создать проект комплексного благоустройства и озеленения территории с "сохранением и приспособлением для современного использования". В техническом задании говорится, что Воронцовский парк требует реставрации "в связи с изношенностью", а также не приспособлен к современным условиям и не справляется с возрастающим потоком посетителей.

В парке предлагается выделить зоны для занятий спортом, прогулок и отдыха, заменить скамейки и урны, обустроить велодорожки, мост-кольцо, модернизировать систему освещения. В проект также разрешается включить - с пометкой "при необходимости" - скалодром, волейбольную площадку и футбольное поле, каток, велотрассу с кочками, ямами и уклонами, водопровод и канализацию, а также нестационарные объекты - палатки, посты охраны, велопарковки, рекламные конструкции и т.д.

Авторов петиции такой размах пугает. И хотя в документах тендера подчеркивается, что работы "не должны нарушить историческую значимость территории", опасения горожан можно понять. В некоторых других парках столицы благоустройство больше похоже на вандализм: предписания не выполняются, хорошие деревья и кустарники вырубают, естественные газоны нещадно перекапывают бульдозерами и застилают рулонной травой, дорожки закатывают непременной плиткой.

Пешеходные дорожки "в твердом покрытии" планируется проложить и Воронцовском парке. Также предусматривается вырубка сухостойных, аварийных, больных деревьев, поросли и самосева. Практика показывает, что зачастую под топор идут здоровые и крепкие деревья - как умышленно, так и по ошибке. Между тем в Воронцовском парке произрастают редкие экземпляры дуба, а вязовая аллея является памятником природы. В парке живут белки, дятлы и сороки, редкие виды насекомых.

Защитники Воронцовского парка требуют отменить решение о масштабном благоустройстве и ограничиться точечными работами: реконструкцией детских и спортивных площадок без увеличения их размеров, восстановлением зеленого лабиринта рядом с Аллеей игр, ремонтом деревянного моста на Большом пруду. Они также просят включить всю территорию в перечень особо охраняемых природных территорий и придать усадьбе "Воронцово" статус музея и выселить оттуда сторонних арендаторов. Сейчас постройки XVIII-XIX веков имеют статус вновь выявленных и рекомендованных к взятию под охрану государства объектов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичи устроили в Покровском-Стрешнево флешмоб в защиту "ядовитого" пруда, который хотят забетонировать
2 октября 2017 г.
Москвичи устроили в Покровском-Стрешнево флешмоб в защиту "ядовитого" пруда, который хотят забетонировать
Около 500 человек встали вокруг Иваньковского пруда в знак протеста против планов замостить его бетоном. Флору и фауну пруда объявили опасной. После благоустройства пруд может превратиться в безжизненную яму.
27 сентября 2017 г.
18 августа 2017 г.
28 августа 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.10.2017   15:36
7
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 6 октября 2017 г. // Последняя новость 15:39
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>