Мэрия Москвы отгородилась сплошным забором, забыв про свои же призывы к "прозрачности" (ФОТО)

2 февраля 2011 г. Замена бетонных заборов прозрачными потребует астрономических сумм

Недавно мэр обратил взор на "вафельные" бетонные заборы, предложив заменить их на более современные - прозрачные. У этой меры есть свои плюсы, однако на замену заборов необходимы астрономические суммы.