Мэрия Москвы отгородилась сплошным забором, забыв про свои же призывы к "прозрачности" (ФОТО)

Расположенное на Тверской улице здание московского правительства, которое еще недавно было огорожено прозрачным забором из металлических прутьев, теперь стала окружать сплошная серая стена, полностью скрывающая двор от проходящих мимо граждан. Как напоминает
депутат Мосгордумы Елена Шувалова, мэр Сергей Собянин раньше, напротив, боролся с глухими заборами, заявляя, что за ними обычно "творятся безобразия".
В 2011 году, когда в Москве начали массово менять сплошные ограждения на прозрачные, РИА "Новости" рассказывало
о беседе градоначальника со своим заместителем Валерием Виноградовым. Собянин тогда отметил, что за капитальными заборами, как правило, скрываются "мусор и бардак полный". Виноградов на это возразил, что, в таком случае, с прозрачными ограждениями "сразу откроются все красоты". Однако, по мнению мэра, это и должно было подвигнуть чиновников и руководителей предприятий навести порядок на своих территориях.
"Если следовать высказыванию Собянина и законам логики, то появление глухого забора на территории правительства Москвы, расположенного по адресу: Тверская улица, дом 13, призвано скрыть безобразия, которые за ним творятся", - иронизирует Шувалова. Свою публикацию депутат Мосгордумы сопроводила фотографией того, как сейчас выглядит вход в здание правительства. Сами чиновники появление сплошного металлического забора возле мэрии пока не прокомментировали.
Отметим, что в 2011 году под программу замены старых ограждений на прозрачные попали 80 процентов заборов. Простая математика ясно показывала, что на это потребуются астрономические
, по тем временам, суммы: бетонных заборов в городе были тысячи, на монтаж одного нового требовалось около 100 тысяч рублей, и это без стоимости установки и демонтажа старого ограждения. На городских предприятиях ограждения менялись за счет бюджета.