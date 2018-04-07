Новые станции метро на юго-западе Москвы будут сдавать в течение ближайших полутора лет Рубрики: Метрополитен

АГН "Москва" / Никеричев Андрей



Три станции участка Большой кольцевой линии на юго-западе города, протяженностью 4,6 км - "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" - планируется запустить в 2020 году, передает



По словам заммэра, "этот участок крайне важен для улучшения транспортного обслуживания для районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, проспект Вернадского, Фили-Давыдково, в которых проживает порядка 580 тыс. человек". "Новый участок создаст скоростную беспересадочную связь между районами, минуя центр города", - добавил Хуснуллин. В целом, по словам чиновника, Большая кольцевая линия протяженностью 67 км с 31 станцией должна быть готова в 2022 году.



Как сообщает



Также со слов чиновника стало известно, что власти Москвы



"Работа по оценке градостроительного потенциала вокруг МЦК и БКЛ ведется, пока речь идет о недвижимости в составе транспортно-пересадочных узлов, это 1-2 млн кв. м. В ближайшие два-три года будут приниматься решения", - сказал заммэра.



О том, что в зонах влияния БКЛ и МЦК может быть построено около 12 млн кв. м недвижимости, в том числе около 5,6 млн кв.м. жилья, СМИ ранее сообщали со ссылкой на первого заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о степени готовности новых станций метро на юго-западе Москвы.Три станции участка Большой кольцевой линии на юго-западе города, протяженностью 4,6 км - "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" - планируется запустить в 2020 году, передает "Интерфакс" . "К настоящему времени на юго-западном участке большой кольцевой линии подрядчик развернул работы, уже готовятся к запуску тоннелепроходческие щиты. Всего будет задействовано на этом участке четыре тоннелепроходческих комплекса", - сообщил Хуснуллин.По словам заммэра, "этот участок крайне важен для улучшения транспортного обслуживания для районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, проспект Вернадского, Фили-Давыдково, в которых проживает порядка 580 тыс. человек". "Новый участок создаст скоростную беспересадочную связь между районами, минуя центр города", - добавил Хуснуллин. В целом, по словам чиновника, Большая кольцевая линия протяженностью 67 км с 31 станцией должна быть готова в 2022 году.Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" , заммэра также рассказал, что строительство участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" завершено на 90%, и станции готовят уже "к приему метрополитеном". Ранее Хуснуллин сообщал, что участок желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" планируют запустить в начале лета.Также со слов чиновника стало известно, что власти Москвы не принимали решения о строительстве 12 млн кв. м недвижимости вблизи Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московского центрального кольца (МЦК), и "все будет выноситься на публичные слушания, обсуждаться с гражданами"."Работа по оценке градостроительного потенциала вокруг МЦК и БКЛ ведется, пока речь идет о недвижимости в составе транспортно-пересадочных узлов, это 1-2 млн кв. м. В ближайшие два-три года будут приниматься решения", - сказал заммэра.О том, что в зонах влияния БКЛ и МЦК может быть построено около 12 млн кв. м недвижимости, в том числе около 5,6 млн кв.м. жилья, СМИ ранее сообщали со ссылкой на первого заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева.



Предыдущая статья | Следующая статья

