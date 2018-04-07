Усиление контроля за долевым строительством в Москве начнут с "дорожной карты" по достройке ЖК "Царицыно" Рубрики: Недвижимость

Марат Хуснуллин | Марат Хуснуллин | АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей



Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на следующей неделе он предполагает провести совещание по вопросу завершения строительства ЖК "Царицыно" с заинтересованными сторонами, разработать "дорожную карту" и, вероятно, на следующей неделе эту проблему решить. "Мы работу по контролю над застройщиками будем только усиливать. Не всем это нравится, но ради дольщиков мы готовы идти на многое и ужесточать контроль", - сообщает



Также Хуснуллин напомнил, что на днях Арбитражный суд Московской области принял решение о банкротстве застройщика - ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов". "Признание застройщика банкротом позволит нам подать документы в Минстрой для дальнейшей достройки этого объекта", - сказал чиновник.



напоминает, что строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик заключил 4017 таких договоров, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено. Столичные власти намерены усилить контроль за реализацией проектов долевого строительства. В частности, в течение нескольких недель они создадут "дорожную карту" по достройке ЖК "Царицыно".Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на следующей неделе он предполагает провести совещание по вопросу завершения строительства ЖК "Царицыно" с заинтересованными сторонами, разработать "дорожную карту" и, вероятно, на следующей неделе эту проблему решить. "Мы работу по контролю над застройщиками будем только усиливать. Не всем это нравится, но ради дольщиков мы готовы идти на многое и ужесточать контроль", - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на слова заммэра.Также Хуснуллин напомнил, что на днях Арбитражный суд Московской области принял решение о банкротстве застройщика - ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов". "Признание застройщика банкротом позволит нам подать документы в Минстрой для дальнейшей достройки этого объекта", - сказал чиновник. "Интерфакс" напоминает, что строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик заключил 4017 таких договоров, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.



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