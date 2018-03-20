Московские дороги первый раз в 2018 году помыли с моющим средством

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам о начале сезона промывки дорог с использованием моющего средства.
"Сегодня в Москве проводится первая промывка дорог с использованием моющего средства. Уже завтра будет проведена вторая, а всего в течении апреля будет проведено четыре такие промывки, - передает Агентство городских новостей "Москва"
со ссылкой на заммэра. - В работах принимают участие порядка 5,5 тыс. техники и 30 тыс. рабочих. Надо подчеркнуть, что данное моющее средство абсолютно безопасно как для людей и животных, так и для природы. Город после такой промывки приобретает совсем другой вид".
Также Бирюков отметил, что работы по весеннему благоустройству проходят в соответствии с графиком и очень активно - не только на улично-дорожной сети, но и во дворовых территориях, жилых кварталах. "Месячник в разгаре, и в следующую субботу мы приглашаем всех москвичей принять участие в первом общегородском субботнике", - добавил заместитель мэра.
Ранее сообщалось, что общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля
. Так, планируется провести в порядок 259 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 территории, прилегающие к водоемам. В рамках акции "Миллион деревьев" высадят 430 деревьев и 16,6 тысяч кустарников. Также будут приведены в порядок объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы. Также в рамках работ обновят тысячу километров дорожной разметки и отремонтируют один миллион километров дорог.