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Московские дороги первый раз в 2018 году помыли с моющим средством
7 апреля 2018 г. | Время публикации 15:50
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам о начале сезона промывки дорог с использованием моющего средства.

"Сегодня в Москве проводится первая промывка дорог с использованием моющего средства. Уже завтра будет проведена вторая, а всего в течении апреля будет проведено четыре такие промывки, - передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заммэра. - В работах принимают участие порядка 5,5 тыс. техники и 30 тыс. рабочих. Надо подчеркнуть, что данное моющее средство абсолютно безопасно как для людей и животных, так и для природы. Город после такой промывки приобретает совсем другой вид".

Также Бирюков отметил, что работы по весеннему благоустройству проходят в соответствии с графиком и очень активно - не только на улично-дорожной сети, но и во дворовых территориях, жилых кварталах. "Месячник в разгаре, и в следующую субботу мы приглашаем всех москвичей принять участие в первом общегородском субботнике", - добавил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля. Так, планируется провести в порядок 259 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 территории, прилегающие к водоемам. В рамках акции "Миллион деревьев" высадят 430 деревьев и 16,6 тысяч кустарников. Также будут приведены в порядок объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы. Также в рамках работ обновят тысячу километров дорожной разметки и отремонтируют один миллион километров дорог.
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