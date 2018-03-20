Московские дороги первый раз в 2018 году помыли с моющим средством

20 марта 2018 г. Общегородские субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля

Субботники пройдут в рамках общегородского месячника по благоустройству. Планируется провести в порядок 259 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 территории, прилегающие к водоемам.