Восточным вестибюлем станции "Фили" нельзя будет воспользоваться на этих выходных

Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена, в субботу и воскресенье, 7 и 8 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции "Фили" Филевской линии, но можно пользоваться западным вестибюлем.
Временно закрыть вестибюль придется из-за монтажных работ в пассажирской зоне восточного вестибюля станции "Фили", передает РИАМО
. "Работы будут проводиться в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будний день станцией пользуется порядка 24 тысяч пассажиров, то в выходные всего 9,5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Для помощи пассажирам на время закрытия вестибюля на станции "Фили" будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Станция возобновит работу в обычном режиме в понедельник, 9 апреля, в 5:30 утра.
В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии работы проводятся на станциях "Кунцевская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Кутузовская" и "Пионерская". Так, ранее сообщалось, что северный вестибюль и часть платформы на станции "Кутузовская" Филевской линии метро закроют с 9 апреля до 1 июня 2018 года
. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы - до 1 июня. Одновременно работу после ремонта возобновит противоположная часть платформы станции.
Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час.