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Мосгордума 12 апреля решит вопрос об установке памятника Дмитрию Хворостовскому
7 апреля 2018 г. | Время публикации 12:20
Рубрики: Культура  
 
Global Look Press
Решение об установке памятника выдающемуся певцу будет принято комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме на следующей неделе. Монумент предполагается передать в дар городу.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном парламенте в субботу, выбор был сделан в пользу памятника, потому что согласно действующим правовым актам, мемориальная доска в Москве в честь выдающегося гражданина может быть установлена на доме, где они жил, не ранее чем через 10 лет после его смерти, а в честь народного артиста, каким был Хворостовский - не ранее, чем через пять лет. "На здании, где работала выдающаяся личность, мемориальную доску можно поставить через два года после его смерти. Но в отношении памятников никакие временные ограничения не применяются", - пояснил источник в Мосгордуме.

Также 12 апреля комиссия рассмотрит вопрос установки в Москве памятника писателю Ивану Тургеневу, бюстов военачальников Леонида Говорова и Михаила Ефремова, а также памятника павшим на территории России словенским воинам.

22 ноября 2017 года, когда Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет, руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что имя певца наверняка будет увековечено в Москве. Певцу могут установить памятник, бюст или мемориальную табличку либо назвать в его честь улицу. Решать это будут "творческая общественность и люди после подачи соответствующего заявления в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству", - сказал Герасимов. Председатель комиссии Игорь Воскресенский сообщил о готовности рассмотреть установку памятника.
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