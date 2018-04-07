"Канатка" в Лужниках с кабинами от Lamborghini заработает летом Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Как заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на сегодня "полностью натянуты стальные тросы для канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников", и "в ближайшее время планируется начать монтаж кабин для пассажиров". При этом кабины для дороги поставит компания Lamborghini, сообщает



"В целом работы по канатной дороге идут в хорошем темпе, к лету, к началу чемпионата мира ее планируется запустить", - отметил заммэра и добавил, что протяженность "канатки" от Воробьевых гор до Лужников составит 737 метров, на ней будет три станции: верхняя - на улице Косыгина, промежуточная - на Воробьевской набережной, нижняя - на Лужнецкой набережной.



"Это будет не только туристический аттракцион, "канатка" решит две другие задачи - спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах", - отметил Хуснуллин. Для канатной дороги в Лужниках натянули тросы и готовятся монтировать кабины, который поставит компания Lamborghini. "Канатку" планируется запустить к началу чемпиона мира по футбола в июне.Как заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на сегодня "полностью натянуты стальные тросы для канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников", и "в ближайшее время планируется начать монтаж кабин для пассажиров". При этом кабины для дороги поставит компания Lamborghini, сообщает "Интерфакс" "В целом работы по канатной дороге идут в хорошем темпе, к лету, к началу чемпионата мира ее планируется запустить", - отметил заммэра и добавил, что протяженность "канатки" от Воробьевых гор до Лужников составит 737 метров, на ней будет три станции: верхняя - на улице Косыгина, промежуточная - на Воробьевской набережной, нижняя - на Лужнецкой набережной."Это будет не только туристический аттракцион, "канатка" решит две другие задачи - спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах", - отметил Хуснуллин.



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