

В районе Куркино организован сбор собачьих экскрементов за деньги Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как рассказала



"Кто-то приносил по два, по три пакета. Вчера было 6 пакетов, позавчера было 28. За каждый мешок — обычный пакет из супермаркета — мы платим 300 рублей. Деньги выплачиваются из личных средств инициаторов, не из бюджетных", — говорит Лахина.



Для участия в акции жители должны сделать фото мешка с собранными фекалиями и прислать на номер активистки. Для выплаты денег за собранные отходы организован специальный фонд, куда предлагается присылать деньги с пометкой "Какашечные деньги". Женский клуб в Куркино и Союз волонтеров "Собачка как собачка" проводят акцию "по очищению района от весенних какашек". Люди приносят собачьи экскременты пакетами и получают за это деньги.Как рассказала "МБХ медиа" одна из организаторов акции, активистка Ольга Лахина, проживающая в Куркино, в акции приняли участие уже более тридцати жителей района, которые собрали больше ста мешков и получили за это больше тридцати тысяч рублей."Кто-то приносил по два, по три пакета. Вчера было 6 пакетов, позавчера было 28. За каждый мешок — обычный пакет из супермаркета — мы платим 300 рублей. Деньги выплачиваются из личных средств инициаторов, не из бюджетных", — говорит Лахина.Для участия в акции жители должны сделать фото мешка с собранными фекалиями и прислать на номер активистки. Для выплаты денег за собранные отходы организован специальный фонд, куда предлагается присылать деньги с пометкой "Какашечные деньги".



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