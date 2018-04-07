В районе Куркино организован сбор собачьих экскрементов за деньги

Женский клуб в Куркино и Союз волонтеров "Собачка как собачка" проводят акцию "по очищению района от весенних какашек". Люди приносят собачьи экскременты пакетами и получают за это деньги.
Как рассказала "МБХ медиа"
одна из организаторов акции, активистка Ольга Лахина, проживающая в Куркино, в акции приняли участие уже более тридцати жителей района, которые собрали больше ста мешков и получили за это больше тридцати тысяч рублей.
"Кто-то приносил по два, по три пакета. Вчера было 6 пакетов, позавчера было 28. За каждый мешок — обычный пакет из супермаркета — мы платим 300 рублей. Деньги выплачиваются из личных средств инициаторов, не из бюджетных", — говорит Лахина.
Для участия в акции жители должны сделать фото мешка с собранными фекалиями и прислать на номер активистки. Для выплаты денег за собранные отходы организован специальный фонд, куда предлагается присылать деньги с пометкой "Какашечные деньги".