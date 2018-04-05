NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
апреля
pda
Поиск
Архив

"Левый фронт" отложил экологические митинги после переговоров с подмосковными властями
7 апреля 2018 г. | Время публикации 11:30
Рубрики: Общество  
 
Сергей Удальцов | Global Look Press
Митинг "За чистый воздух" планировался в Москве в субботу, 7 апреля. Однако по итогам встречи экологов, активистов подмосковных городов с властями Подмосковья принято решение не выходить на улицы.

Как сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, встреча состоялась с участием министра экологии Московской области Александра Когана, представителей московских экологических организаций, а также активистов из Волоколамска, Коломны, Клина и Ногинского района Подмосковья, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на "Интерфакс". По словам Удальцова, стороны договорились о создании межведомственной группы по вопросам экологии, в которую войдут активисты и профильные министерства правительства Московской области. Собрания группы будут проходить каждые две недели, и поэтому Удальцов обещал, что пока митингов не будет.

"В целом могу зафиксировать, что чиновники демонстрируют желание к нормальному диалогу. Насколько это искренне — покажет время. Со своей стороны мы сообщили, что в ближайшее две недели митингов проводить не намерены. Посмотрим к следующей встрече, как они будут выполнять то, что намечено", — отметил политик.

На встрече было также принято решение о совместной разработке "дорожной карты" по раздельному сбору мусора, сообщил Удальцов. Подмосковные чиновники обещали провести и независимую экологическую экспертизу проекта мусоросжигательных заводов, которые планируют построить в Подмосковье. Кроме того, активистам предложили посетить предприятия по мусоропереработке, которые есть в Раменском районе Подмосковья, чтобы "убедиться, несколько это эффективно и безвредно". Прозвучало и предложение отправиться на экскурсию в Голландию и Швейцарию для осмотра мусоросжигательных заводов и обмена опытом. Но активисты отказались, добавил координатор "Левого фронта".

Ранее стало известно, что митинги против мусорных полигонов планируются 14 апреля по всему подмосковному региону. А 5 апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски и выемки документов. По словам источника в правоохранительных органах, обыски связаны с отмыванием денег через подставной фонд. Однако как сообщил глава Серпуховского района Александр Шестун, обыски - прямое давление из-за того, что Мособлдума приняла решение о прямых выборах в сентябре в Серпуховском районе, а также из-за согласования митинга против мусорных свалок 14 апреля.

Организатор акции 14 апреля в Серпуховском районе, депутат подмосковного городского округа Чехова Николай Дижур, в беседе с радиостанцией "Свобода" назвал обыски "акцией устрашения" и связал их именно с планируемыми митингами. Акции, как ожидается, пройдут более чем в десяти муниципальных районах Подмосковья. Участники потребуют отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева, у которого 14 апреля день рождения.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В администрации Серпуховского района Подмосковья прошли обыски
5 апреля 2018 г.
В администрации Серпуховского района Подмосковья прошли обыски
Силовики изымали документацию за последние 10 лет. Точная причина обысков не называется. Одна из версий - отмывание денег через подставной фонд. В интернете пишут, что речь идет о махинациях главы района с землей. Сам чиновник считает обыски давлением на него.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.04.2018   19:35
2
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 7 апреля 2018 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>