

"Левый фронт" отложил экологические митинги после переговоров с подмосковными властями Рубрики: Общество

Сергей Удальцов | Сергей Удальцов | Global Look Press



Как сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, встреча состоялась с участием министра экологии Московской области Александра Когана, представителей московских экологических организаций, а также активистов из Волоколамска, Коломны, Клина и Ногинского района Подмосковья, сообщает



"В целом могу зафиксировать, что чиновники демонстрируют желание к нормальному диалогу. Насколько это искренне — покажет время. Со своей стороны мы сообщили, что в ближайшее две недели митингов проводить не намерены. Посмотрим к следующей встрече, как они будут выполнять то, что намечено", — отметил политик.



На встрече было также принято решение о совместной разработке "дорожной карты" по раздельному сбору мусора, сообщил Удальцов. Подмосковные чиновники обещали провести и независимую экологическую экспертизу проекта мусоросжигательных заводов, которые планируют построить в Подмосковье. Кроме того, активистам предложили посетить предприятия по мусоропереработке, которые есть в Раменском районе Подмосковья, чтобы "убедиться, несколько это эффективно и безвредно". Прозвучало и предложение отправиться на экскурсию в Голландию и Швейцарию для осмотра мусоросжигательных заводов и обмена опытом. Но активисты отказались, добавил координатор "Левого фронта".



Ранее стало известно, что митинги против мусорных полигонов планируются 14 апреля по всему подмосковному региону. А 5 апреля в администрации Серпуховского района прошли



Организатор акции 14 апреля в Серпуховском районе, депутат подмосковного городского округа Чехова Николай Дижур, в беседе с радиостанцией "Свобода" назвал обыски "акцией устрашения" и связал их именно с планируемыми митингами. Акции, как ожидается, пройдут более чем в десяти муниципальных районах Подмосковья. Участники потребуют отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева, у которого 14 апреля день рождения. Митинг "За чистый воздух" планировался в Москве в субботу, 7 апреля. Однако по итогам встречи экологов, активистов подмосковных городов с властями Подмосковья принято решение не выходить на улицы.Как сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, встреча состоялась с участием министра экологии Московской области Александра Когана, представителей московских экологических организаций, а также активистов из Волоколамска, Коломны, Клина и Ногинского района Подмосковья, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на "Интерфакс". По словам Удальцова, стороны договорились о создании межведомственной группы по вопросам экологии, в которую войдут активисты и профильные министерства правительства Московской области. Собрания группы будут проходить каждые две недели, и поэтому Удальцов обещал, что пока митингов не будет."В целом могу зафиксировать, что чиновники демонстрируют желание к нормальному диалогу. Насколько это искренне — покажет время. Со своей стороны мы сообщили, что в ближайшее две недели митингов проводить не намерены. Посмотрим к следующей встрече, как они будут выполнять то, что намечено", — отметил политик.На встрече было также принято решение о совместной разработке "дорожной карты" по раздельному сбору мусора, сообщил Удальцов. Подмосковные чиновники обещали провести и независимую экологическую экспертизу проекта мусоросжигательных заводов, которые планируют построить в Подмосковье. Кроме того, активистам предложили посетить предприятия по мусоропереработке, которые есть в Раменском районе Подмосковья, чтобы "убедиться, несколько это эффективно и безвредно". Прозвучало и предложение отправиться на экскурсию в Голландию и Швейцарию для осмотра мусоросжигательных заводов и обмена опытом. Но активисты отказались, добавил координатор "Левого фронта".Ранее стало известно, что митинги против мусорных полигонов планируются 14 апреля по всему подмосковному региону. А 5 апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски и выемки документов . По словам источника в правоохранительных органах, обыски связаны с отмыванием денег через подставной фонд. Однако как сообщил глава Серпуховского района Александр Шестун, обыски - прямое давление из-за того, что Мособлдума приняла решение о прямых выборах в сентябре в Серпуховском районе, а также из-за согласования митинга против мусорных свалок 14 апреля.Организатор акции 14 апреля в Серпуховском районе, депутат подмосковного городского округа Чехова Николай Дижур, в беседе с радиостанцией "Свобода" назвал обыски "акцией устрашения" и связал их именно с планируемыми митингами. Акции, как ожидается, пройдут более чем в десяти муниципальных районах Подмосковья. Участники потребуют отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева, у которого 14 апреля день рождения.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 апреля 2018 г. В администрации Серпуховского района Подмосковья прошли обыски

Силовики изымали документацию за последние 10 лет. Точная причина обысков не называется. Одна из версий - отмывание денег через подставной фонд. В интернете пишут, что речь идет о махинациях главы района с землей. Сам чиновник считает обыски давлением на него.



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