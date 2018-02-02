Пассажир, спрыгнувший на рельсы на станции "Курская", выжил, но останется без ног

31 марта 2018 г. На станции метро "Красные Ворота" погиб 56-летний москвич

Днем 31 марта на станции метро "Красные Ворота" Сокольнической линии произошел несчастный случай. На рельсы перед прибывающим поездом прыгнул мужчина, который получил травмы, несовместимые с жизнью.