Пассажир, спрыгнувший на рельсы на станции "Курская", выжил, но останется без ног

На участке Арбатско-Покровской линии московского метро на 40 минут было остановлено движение поездов. Днем под прибывающий поезд на рельсы бросился молодой мужчина. Он выжил, но останется инвалидом.
Как сообщил ТАСС
сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на станции "Курская" примерно в 15:25. 27-летний житель СНГ упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд, и тот не успел затормозить перед упавшим.
Чтобы извлечь мужчину, движение поездов было остановлено на 40 минут и сейчас возобновилось. Пострадавщий госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом "ампутация нижних конечностей". По словам Мышляева, опрошенные свидетели и очевидцы подтвердили, что мужчина сам бросился под прибывающий поезд. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.
Ранее сообщалось, что поезда не ходят от станции "Партизанская" до станции "Киевская" из-за инцидента с пассажиром на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии.
Днем 31 марта было остановлено движение поездов на Сокольнической линии метро. 56-летний мужчина сам спрыгнул на рельсы
перед прибывающим поездом на станции "Красные ворота" и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранним утром 3 февраля под поезд на станции метро "Полянка" упала 25-летняя студентка
. Очевидцы сообщили, что погибшая упала без посторонней помощи. А днем ранее, 2 февраля, один из составов простоял в перегоне от станции "Курская" до станции "Таганская" в течение 20 минут из-за пьяного студента
, упавшего на жесткий путь. 19-летний юноша был доставлен в полицию.