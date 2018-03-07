Москва вышла на первое место в Европе по дорожным пробкам

27 марта 2018 г. Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада

На дорогах Москвы наблюдаются заторы в 7 баллов. Садовое кольцо загружено от Каланчевской до Краснопролетарской улицы, ТТК загружено на западе и на северо-западе, МКАД - на юге и западе, а также на северо-западе.