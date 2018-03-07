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Москва вышла на первое место в Европе по дорожным пробкам
7 апреля 2018 г. | Время публикации 10:50 | Последние изменения 11:00
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Российская столица лидирует среди европейских городов по загруженности дорог, выяснил аналитический сервис GoCompare. Водители здесь проводят в пробках около 91 часа в году.

На втором и третьем местах - Лондон и Париж. Там дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно, сообщает РИА Новости.

В числе городов, где водители также страдают от пробок - еще четыре российских города: Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Они на пятом, седьмом, восьмом и десятом местах соответственно. Четвертое место досталось Стамбулу, шестое - Цюриху, девятое - Мюнхену.

То, что пробки в Москве бьют все рекорды, давно не является новостью для тех, кто ездит по столичным дорогам ежедневно. Особенно долго приходится стоять в заторе, когда наступает климатическая зима с непрерывными снегопадами. Последний раз Москва "вставала" из-за выпавшего снега в конце марта. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", из-за обрушившегося 27 марта на город снегопада на дорогах Москвы наблюдались заторы в 7 баллов. Зачастую пробки возникают в столице в преддверии длинных праздничных выходных. Так, Москва "встала" в девятибалльных пробках раньше вечернего часа пик в канун 8 марта. Судя по карте "Яндекс. Пробок", Садовое кольцо почти замкнулось, заторы наблюдались по всей окружности Третьего транспортного кольца. Да и центр города "стоял" плотно.
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