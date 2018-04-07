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Столичные власти не поверили, что Москва - первая по пробкам среди европейских городов
7 апреля 2018 г. | Время публикации 13:50
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы раскритиковали рейтинг европейских дорог по загруженности и не согласились с тем, что российская столица возглавляет список.

"Они объединили Москву и Московскую область. Получается, что они подсчитали общее время, проведённое в пробках. Ежегодно в Москву из-за МКАД приезжает более миллиона автомобилей в будни. В основу исследования они брали время, когда водитель сел за руль и поехал, такой метод подсчета неверный. Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в 150, например, километрах от Москвы", — сказали РИА Новости в транспортном комплексе.

Другая претензия столичных чиновников касается самого сервиса, составившего рейтинг. Источник агентства отметил, что "никогда не слышал о таком сервисе", который занимался бы аналитикой трафика, соответственно, оснований доверять их данным нет. "Компании, которые профессионально занимаются оценкой пробок и составлением рейтингов нам известны, например, TomTom и INRIX. Если у каких-то других компаний возникнет желание изучить пробки в Москве, мы готовы поделиться аналитикой, которая у нас есть", — добавили в транспортном комплексе.

Ранее сегодня сообщалось, что согласно данным аналитического сервиса GoCompare Москва лидирует среди европейских городов по загруженности дорог, а водитель здесь проводит по 91 часу в год за рулем.
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