Столичные власти не поверили, что Москва - первая по пробкам среди европейских городов Рубрики: Автотранспорт

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"Они объединили Москву и Московскую область. Получается, что они подсчитали общее время, проведённое в пробках. Ежегодно в Москву из-за МКАД приезжает более миллиона автомобилей в будни. В основу исследования они брали время, когда водитель сел за руль и поехал, такой метод подсчета неверный. Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в 150, например, километрах от Москвы", — сказали



Другая претензия столичных чиновников касается самого сервиса, составившего рейтинг. Источник агентства отметил, что "никогда не слышал о таком сервисе", который занимался бы аналитикой трафика, соответственно, оснований доверять их данным нет. "Компании, которые профессионально занимаются оценкой пробок и составлением рейтингов нам известны, например, TomTom и INRIX. Если у каких-то других компаний возникнет желание изучить пробки в Москве, мы готовы поделиться аналитикой, которая у нас есть", — добавили в транспортном комплексе.



Ранее сегодня сообщалось, что согласно данным аналитического сервиса GoCompare Москва Власти Москвы раскритиковали рейтинг европейских дорог по загруженности и не согласились с тем, что российская столица возглавляет список."Они объединили Москву и Московскую область. Получается, что они подсчитали общее время, проведённое в пробках. Ежегодно в Москву из-за МКАД приезжает более миллиона автомобилей в будни. В основу исследования они брали время, когда водитель сел за руль и поехал, такой метод подсчета неверный. Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в 150, например, километрах от Москвы", — сказали РИА Новости в транспортном комплексе.Другая претензия столичных чиновников касается самого сервиса, составившего рейтинг. Источник агентства отметил, что "никогда не слышал о таком сервисе", который занимался бы аналитикой трафика, соответственно, оснований доверять их данным нет. "Компании, которые профессионально занимаются оценкой пробок и составлением рейтингов нам известны, например, TomTom и INRIX. Если у каких-то других компаний возникнет желание изучить пробки в Москве, мы готовы поделиться аналитикой, которая у нас есть", — добавили в транспортном комплексе.Ранее сегодня сообщалось, что согласно данным аналитического сервиса GoCompare Москва лидирует среди европейских городов по загруженности дорог, а водитель здесь проводит по 91 часу в год за рулем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 апреля 2018 г. Москва вышла на первое место в Европе по дорожным пробкам

Российская столица лидирует среди европейских городов по загруженности дорог, выяснил аналитический сервис GoCompare. Водители здесь проводят в пробках около 91 часа в году.

