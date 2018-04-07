Столичные власти не поверили, что Москва - первая по пробкам среди европейских городов

Власти Москвы раскритиковали рейтинг европейских дорог по загруженности и не согласились с тем, что российская столица возглавляет список.
"Они объединили Москву и Московскую область. Получается, что они подсчитали общее время, проведённое в пробках. Ежегодно в Москву из-за МКАД приезжает более миллиона автомобилей в будни. В основу исследования они брали время, когда водитель сел за руль и поехал, такой метод подсчета неверный. Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в 150, например, километрах от Москвы", — сказали РИА Новости
в транспортном комплексе.
Другая претензия столичных чиновников касается самого сервиса, составившего рейтинг. Источник агентства отметил, что "никогда не слышал о таком сервисе", который занимался бы аналитикой трафика, соответственно, оснований доверять их данным нет. "Компании, которые профессионально занимаются оценкой пробок и составлением рейтингов нам известны, например, TomTom и INRIX. Если у каких-то других компаний возникнет желание изучить пробки в Москве, мы готовы поделиться аналитикой, которая у нас есть", — добавили в транспортном комплексе.
Ранее сегодня сообщалось, что согласно данным аналитического сервиса GoCompare Москва лидирует
среди европейских городов по загруженности дорог, а водитель здесь проводит по 91 часу в год за рулем.