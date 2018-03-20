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На полигоне "Ядрово" после очистки можно будет разводить рыб, обещает оператор
7 апреля 2018 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости / Максим Блинов
Оператор "Ядрово" сообщил, что на полигоне продолжаются работы по откачке фильтрата во временный резервуар, и вскоре может быть заключен договор на его очистку до параметров рыбхоза.

"Перекачано около 2 тыс. куб. м. фильтрата, в настоящее время он не представляет никакой опасности, локализован и находится под контролем", - сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области со ссылкой на оператора полигона "Ядрово" Максима Конопко.

Кроме того, по словам Конопко, сейчас идут переговоры с рядом компаний по вопросу заключения договора на очистку фильтрата. Он может быть подписан на следующей неделе, сообщает "Интерфакс". Причем, как утверждает оператор, "очистка будет проводиться до параметров рыбхоза - в этой воде смогут жить рыбы".

Ранее сообщалось, что суд отказался временно закрывать свалку по требованию Роспотребнадзора, нашедшему там нарушения, и оштрафовал оператора "Ядрово" на 150 тысяч рублей. Позже и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что оператор свалки будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной.

10 апреля Волоколамский городской суд начнет рассматривать иск с требованием закрыть полигон "Ядрово". Истцами выступают восемь жителей Волоколамска, пятеро из них представляют не только себя, но и интересы семи детей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.
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