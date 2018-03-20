На полигоне "Ядрово" после очистки можно будет разводить рыб, обещает оператор

Оператор "Ядрово" сообщил, что на полигоне продолжаются работы по откачке фильтрата во временный резервуар, и вскоре может быть заключен договор на его очистку до параметров рыбхоза.
"Перекачано около 2 тыс. куб. м. фильтрата, в настоящее время он не
представляет никакой опасности, локализован и находится под контролем", - сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области со ссылкой на оператора полигона "Ядрово" Максима Конопко.
Кроме того, по словам Конопко, сейчас идут переговоры с рядом компаний по вопросу заключения договора на очистку фильтрата. Он может быть подписан на следующей неделе, сообщает "Интерфакс"
. Причем, как утверждает оператор, "очистка будет проводиться до параметров рыбхоза - в этой воде смогут жить рыбы".
Ранее сообщалось, что суд отказался временно закрывать свалку
по требованию Роспотребнадзора, нашедшему там нарушения, и оштрафовал оператора "Ядрово" на 150 тысяч рублей. Позже и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что оператор свалки будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной
.
10 апреля Волоколамский городской суд начнет рассматривать иск с требованием закрыть полигон
"Ядрово". Истцами выступают восемь жителей Волоколамска, пятеро из них представляют не только себя, но и интересы семи детей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.