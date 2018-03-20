На полигоне "Ядрово" после очистки можно будет разводить рыб, обещает оператор

5 апреля 2018 г. Баннер "Время защитить Волоколамск" появился на мосту у здания правительства Подмосковья

Два человека с альпинистским снаряжением спустились с моста и закрепили баннер, провисевший около получаса. Активисты призвали правительство решить проблему свалки "Ядрово" "по-настоящему", вспомнив подвиг 28 панфиловцев.