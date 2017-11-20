Эксперты назвали районы Москвы, которым грозит превращение в гетто, и реновация не поможет

Специалисты рынка недвижимости назвали районы внутри МКАД с реальными перспективами перейти в разряд гетто, где значительная часть населения будет состоять из мигрантов. В основном это районы с недорогим жильем, близкие к кольцевой автомагистрали, с неблагоприятной экологической обстановкой из-за наличия ТЭЦ или заводов, близким расположением рынков.
В Юго-Восточном округе это исторический район Карачарово, Текстильщики, Люблино, Капотня, Старое Марьино, перечисляется на сайте
компании "Инком-Недвижимость". В Южном округе гетто могут образоваться в Бирюлево Восточном и Западном, где расположено наиболее дешевое жилье. В Восточном округе это Метрогородок и Гольяново. На севере Москвы - Коровинское шоссе и прилегающая к нему Ангарская улица.
По прогнозам риелторов, покупателями наиболее бюджетного столичного жилья со временем станут выходцы из бывших республик СССР, которые приезжают в Москву на заработки. "В массе своей это люди, занимающиеся низкооплачиваемой работой, им сложно получить в банке кредит на покупку жилплощади, поэтому их интерес сосредоточен в основном в сегменте наиболее дешевого жилья", - объясняют в компании.
На процесс "геттоизации" может повлиять и нежелание коренных москвичей переезжать в эти районы и, возможно, даже их отток из подобных мест в будущем. Программе реновации, по мнению экспертов, не удастся воспрепятствовать этому процессу, так как жителей сносимых домов будут переселять в те же районы, а сами квартиры, скорее всего, будут по-прежнему недорогими и потому востребованными у тех же наименее обеспеченных слоев населения.
Эксперты отмечают, что в гетто превращаются и кварталы Новой Москвы: их хаотично застраивают высотными многоквартирными домами, но социальная и транспортная инфраструктура либо сильно запаздывает, либо вообще не появляется в заявленном объеме. Заслуженный архитектор России, бывший глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко предрек, что жить там не будут "даже бомжи"
. Та же ситуация наблюдается в Подмосковье
, где наблюдается строительный бум, но спрос на жилье не так уж велик из-за тех же инфраструктурных проблем.