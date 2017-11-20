Эксперты назвали районы Москвы, которым грозит превращение в гетто, и реновация не поможет

11 июля 2017 г. "Там даже бомжи жить не будут": экс-глава столичного института Генплана увязал реновацию с крахом Новой Москвы

По мнению Сергея Ткаченко, использование земли под парками и пятиэтажками - это последняя возможность для городских властей пополнить бюджет. Надежды на Новую Москву себя не оправдали: на проекте нажились и забросили.