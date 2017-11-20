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Несуразности благоустройства Хитровской площади обнажились после первого снегопада (ФОТО)
7 декабря 2017 г. | Время публикации 19:08
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Результаты благоустройства Хитровской площади, которому на протяжении долгого времени пытались противостоять градозащитники, еще летом вызвали отторжение у многих жителей города: понаставленные там информационные щиты производили странное впечатление и портили вид. С наступлением же зимы эти стенды и вовсе засыпало снегом, что еще раз дало повод москвичам поиронизировать над очередным сомнительным продуктом программы "Моя улица".

Фотографии погребенных под снегом инфощитов опубликовал на своей странице в Facebook московский градозащитник Николай Аввакумов. По изображениям очевидно, что разглядеть какую-либо информацию на информационных стендах в зимнее время будет невозможно, если власти не решат выделить дополнительные ресурсы на их регулярную очистку.

Пользователи в комментариях к публикации подмечают, что столичным властям нужно поставить на инфощиты щетки, аналогичные автомобильным дворникам, а заодно и поливать стенды жидкостью-"незамерзайкой". На сообщение одного из комментаторов, усомнившегося в необходимости подобных стендов на Хитровской площади, Аввакумов пошутил: "Народ думал, что это солнечные батареи".



Отметим, что летом схожему благоустройству подвергся пруд на Перекопской улице в районе Зюзино. Столичные власти решили создать на его месте музей под открытым небом и воткнули посреди дорожек через каждые 10 метров информационные стенды с острыми углами, которые не только испортили внешний вид пруда, но и банально мешают, особенно родителям с колясками и велосипедистам. "Практически все местные жители против такого благоустройства, против заборов, против информационных стендов. Жителей лишают излюбленного места отдыха", - рассказывал местный активист Кирилл Аксютин.
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