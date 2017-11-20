Несуразности благоустройства Хитровской площади обнажились после первого снегопада (ФОТО)

3 августа 2017 г. Полюбившийся москвичам уютный пруд в Зюзино обезобразили заборами и стендами (ФОТО)

Чистый и аккуратный пруд в спальном районе, где отдыхали местные жители, подвергся "благоустройству". Путь к воде для людей перегородили заборами, а посреди дорожек через каждые 10 метров появились уродливые стенды.