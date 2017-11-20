Защитники старой Москвы выступили против работ по программе "Моя улица" в районе Ивановской горки

Бывший муниципальный депутат Басманного округа Евгений Будник начал сбор подписей против работ по программе "Моя улица" на территории Ивановской горки - района, ограниченного улицами Маросейка, Покровка, Солянка, Лубянским проездом, Покровским и Яузским бульварами. По его словам, после работ, намеченных на 2018 год, район утратит свой исторический облик, который будет полностью уничтожен. Об этом сообщается в блоге экс-депутата
в "Живом журнале".
18 октябряв СМИ появилась информация о работах по программе "Моя улица", которые планируется провести в 2018 году
. В планы на будущий год включены Хохловский, Старосадский, Подколокольный, Певческий и Петропавловский переулки, что вызвало опасения защитников старой Москвы.
"Мы любим Ивановскую горку за то, что она такая, какая есть сейчас. Мы не хотим, чтобы здесь проводилось типовое благоустройство, укладывалась плитка, устанавливались псевдо-исторические фонари и т.д. Необходимо максимально сохранить Ивановскую горку в текущем состоянии, чтобы она не утратила духа старой Москвы и своей аутентичности", - отмечают авторы обращения, которое планируется направить мэру столицы Сергею Собянину, а также в местную префектуру и управу.
Вместо комплексного благоустройства с типовыми решениями активисты предлагают заменить нынешние дорожные знаки
на знаки меньшего размера, которые не будут портить исторических видов на Ивановской горке, и провести реставрацию исторических зданий в Хохловском и Колпачном переулках. Полный список локальных восстановительных работ предлагается составить с привлечением жителей, специалистов и представителей управы района или префектуры ЦАО.
"Мы собираем живые подписи, а не в электронном виде", - подчеркивает депутат, предлагая желающим связаться с ним по электронной почте
или в личном сообщении
для получения подписного листа. Кроме того, ссылка на подписной лист дана в сообществе района в Facebook
"Подписные листы с подписями, вы сможете передать мне в воскресенье, 10 декабря. Я будут вас ждать с 13:00 до 14:00 в парке "Горка" в Большом Спасоглинищевском переулке. Встречаемся в центре парка у горки, где катаются дети. Там же все желающие смогут оставить свои подписи", - отмечает депутат. Отметим, что благоустройство по программе "Моя улица" вызывает вопросы у многих не только по причине некачественно проводимых работ: москвичи сходятся на том, что отреставрированные улицы выглядят обезличенными
, лишаются "изюминки" и чувства уюта. Однако чиновников это нисколько не смущает.