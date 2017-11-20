Защитники старой Москвы выступили против работ по программе "Моя улица" в районе Ивановской горки

19 октября 2017 г. Журналисты опубликовали интерактивную "карту неудобств" от программы "Моя улица" на 2018 год

В следующем году будут в очередной раз перекопаны улицы как в центре Москвы, так и за ее пределами. Расходы на реализацию программы, согласно городскому бюджету, составят 33,3 миллиарда рублей.