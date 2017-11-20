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В последние две недели декабря дороги в Москве будут перегружены
7 декабря 2017 г. | Время публикации 16:04 | Последние изменения 17:23
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Центр организации дорожного движения правительства Москвы прогнозирует рост пробок в городе с 15 по 29 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник информационно-аналитического управления ЦОДД Максим Щепаков, которого цитирует "Интерфакс".

"В 2017 году мы прогнозируем, что количество автомобилей начнет увеличиваться с середины месяца, после 15 декабря мы уже начнем чувствовать это. Основной пик придется на 25-28 декабря, а начиная с 29 декабря количество автомобилей пойдет на спад. 29-30 декабря на дорогах не должно быть коллапса. 31 декабря на дорогах должно быть свободно, но будут локальные затруднения у крупных торговых центров", - сообщил Щепаков.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась и в 2015-2016 годах. Так, в прошлом году 14-18 декабря количество автомобилей было на уровне 3,71 миллиона, а 23 декабря 2016 года было зафиксировано 3,73 миллиона автомобилей. В 2015 году с середины декабря в городе наблюдалось около 3,54 миллиона автомобилей в сутки, а с 21 по 25 декабря их число увеличилось до 3,63 миллиона. При этом в последнюю неделю года среднее число автомобилей начало резко уменьшаться и достигло минимального значения 31 декабря (2,96 миллиона). Это связано с тем, что многие горожане берут отпуска в последние дни года.
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