В последние две недели декабря дороги в Москве будут перегружены

14 декабря 2016 г. Традиционные предновогодние пробки придут в столицу с 15 декабря

В последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок. Основной пик транспортной загруженности придется на 26-29 декабря, однако уже 30 декабря на дорогах станет заметно свободней.