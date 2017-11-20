Вандалы разгромили выставку поискового отряда о пропавших детях в Подмосковье Рубрики: Общество

Григорий Сергеев / Facebook



"Я не понимаю мотив тех, кто это сделал. Фотографии не представляют никакой материальной ценности. Вряд ли это адекватные люди", - считает Сергеев. "Лиза Алерт" обратится в полицию, выставка будет демонтирована. Экспозиция, посвященная деятельности отряда и до сих пор не найденным детям, открылась в центральном парке Одинцово в сентябре и сразу стала предметом внимания вандалов. Оттуда не раз похищали напечатанные на пластике фотографии и картины, которые создавали волонтеры отряда и дети.



После сентябрьского разгрома выставки участница отряда Ксения Кнорре Дмитриева написала в колонке на сайте







Депутат Госдумы и бывший уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Оксана Пушкина в



В беседе с порталом Вандалы разрушили выставку поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в подмосковном Одинцово, это не первый случай с открытия экспозиции. Неизвестные похитили 18 фотографий, оторвали от основания 25-килограммовую картину и поломали толстые металлические тросы, рассказал порталу "Такие дела" руководитель отряда Григорий Сергеев."Я не понимаю мотив тех, кто это сделал. Фотографии не представляют никакой материальной ценности. Вряд ли это адекватные люди", - считает Сергеев. "Лиза Алерт" обратится в полицию, выставка будет демонтирована. Экспозиция, посвященная деятельности отряда и до сих пор не найденным детям, открылась в центральном парке Одинцово в сентябре и сразу стала предметом внимания вандалов. Оттуда не раз похищали напечатанные на пластике фотографии и картины, которые создавали волонтеры отряда и дети.После сентябрьского разгрома выставки участница отряда Ксения Кнорре Дмитриева написала в колонке на сайте "Православие и мир" , что спасатели не обижены на вандалов, но жалеют потраченного на создание экспозиции времени, за которое можно было спасти кого-то из пропавших. Ранее выставка работала на ВДНХ, в Одинцово ее пришлось перевезти из-за ремонта комплекса. При этом инсталляция благополучно пережила соревнования роллеров, День военно-морского флота и Военно-воздушных сил, отметил Сергеев.Депутат Госдумы и бывший уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Оксана Пушкина в комментарии к записи Сергеева об очередном разгроме выставки написала, что администрация не раз сообщала волонтерам "Лиза Алерт" о состоянии экспозиции и предлагала помочь с восстановлением. "Но вы не реагировали, и сейчас уже 2 недели едете до Одинцово, чтобы демонтировать выставку", - отметила Пушкина. Она также заявила, что волонтеры воспринимают "все в штыки" и только сетуют на "беспредел" в Одинцово.В беседе с порталом "Подмосковье сегодня" Сергеев объяснил, что в предыдущие разы участники "Лиза Алерт" писали заявления в полицию и восстанавливали выставку, а в ноябре не могли следить за ней, так как проводили обучение волонтеров из других регионов. регионов.



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