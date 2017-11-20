Вандалы разгромили выставку поискового отряда о пропавших детях в Подмосковье

Вандалы разрушили выставку поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в подмосковном Одинцово, это не первый случай с открытия экспозиции. Неизвестные похитили 18 фотографий, оторвали от основания 25-килограммовую картину и поломали толстые металлические тросы, рассказал порталу "Такие дела"
руководитель отряда Григорий Сергеев.
"Я не понимаю мотив тех, кто это сделал. Фотографии не представляют никакой материальной ценности. Вряд ли это адекватные люди", - считает Сергеев. "Лиза Алерт" обратится в полицию, выставка будет демонтирована. Экспозиция, посвященная деятельности отряда и до сих пор не найденным детям, открылась в центральном парке Одинцово в сентябре и сразу стала предметом внимания вандалов. Оттуда не раз похищали напечатанные на пластике фотографии и картины, которые создавали волонтеры отряда и дети.
После сентябрьского разгрома выставки участница отряда Ксения Кнорре Дмитриева написала в колонке на сайте "Православие и мир"
, что спасатели не обижены на вандалов, но жалеют потраченного на создание экспозиции времени, за которое можно было спасти кого-то из пропавших. Ранее выставка работала на ВДНХ, в Одинцово ее пришлось перевезти из-за ремонта комплекса. При этом инсталляция благополучно пережила соревнования роллеров, День военно-морского флота и Военно-воздушных сил, отметил Сергеев.
Депутат Госдумы и бывший уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Оксана Пушкина в комментарии
к записи Сергеева об очередном разгроме выставки написала, что администрация не раз сообщала волонтерам "Лиза Алерт" о состоянии экспозиции и предлагала помочь с восстановлением. "Но вы не реагировали, и сейчас уже 2 недели едете до Одинцово, чтобы демонтировать выставку", - отметила Пушкина. Она также заявила, что волонтеры воспринимают "все в штыки" и только сетуют на "беспредел" в Одинцово.
В беседе с порталом "Подмосковье сегодня"
Сергеев объяснил, что в предыдущие разы участники "Лиза Алерт" писали заявления в полицию и восстанавливали выставку, а в ноябре не могли следить за ней, так как проводили обучение волонтеров из других регионов. регионов.