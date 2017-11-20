Новый именной состав "Наука будущего" запущен на Кольцевой линии Рубрики: Метрополитен

АГН Москва



Запуск состава приурочен к Году науки и образования Великобритании и России 2017 года, который проводится Британским советом и посольством Великобритании в Москве при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации. Как отметил заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, этот поезд - уже третий по счету из запущенных Московским метрополитеном совместно с Британским Советом. Запуск "Науки будущего" станет ответным шагом со стороны Москвы на запуск поезда "Сердца России" в лондонском метро.



Именной состав "Наука будущего" будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии в течение полугода. Он состоит из пяти вагонов: "Космос", "Энергия", "Природа", "Медицина" и "Роботы". Поезд украшен портретами выдающихся российских и британских ученых и изображениями их научных достижений. Так, например, в вагоне "Космос" пассажиры смогут узнать, как пребывание на орбите может поменять вкусовые предпочтения космонавтов в еде. Вагон "Энергия" расскажет пассажирам, насколько солнечные батареи могут уменьшить загрязнение окружающей среды и сколько автомобилей будут ездить на биотопливе к 2020 году. В вагоне "Роботы" пассажиры познакомятся с такой технологией, как "интернет вещей".



Первым поездом метро, запущенным совместно с Британским советом, стал именной поезд "Шекспировские страсти", запущенный



Тематический поезд "Наука будущего", посвященный научным разработкам российских и британских ученых, запустили на Кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва" с торжественной церемонии запуска.Запуск состава приурочен к Году науки и образования Великобритании и России 2017 года, который проводится Британским советом и посольством Великобритании в Москве при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации. Как отметил заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, этот поезд - уже третий по счету из запущенных Московским метрополитеном совместно с Британским Советом. Запуск "Науки будущего" станет ответным шагом со стороны Москвы на запуск поезда "Сердца России" в лондонском метро.Именной состав "Наука будущего" будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии в течение полугода. Он состоит из пяти вагонов: "Космос", "Энергия", "Природа", "Медицина" и "Роботы". Поезд украшен портретами выдающихся российских и британских ученых и изображениями их научных достижений. Так, например, в вагоне "Космос" пассажиры смогут узнать, как пребывание на орбите может поменять вкусовые предпочтения космонавтов в еде. Вагон "Энергия" расскажет пассажирам, насколько солнечные батареи могут уменьшить загрязнение окружающей среды и сколько автомобилей будут ездить на биотопливе к 2020 году. В вагоне "Роботы" пассажиры познакомятся с такой технологией, как "интернет вещей".Первым поездом метро, запущенным совместно с Британским советом, стал именной поезд "Шекспировские страсти", запущенный в прошлом году на Арбатско-Покровской линии. Произведения драматурга представлены как в традиционном исполнении, так и в современной интерпретации – через язык интернет-символов. Снаружи вагоны обклеены фотографиями людей, перевоплощенных в персонажей шекспировской эпохи, а внутри поезд оформлен фрагментами известных произведений Шекспира.



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