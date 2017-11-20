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Москвичей предупредили о новых "сероводородных атаках"
7 декабря 2017 г. | Время публикации 09:35
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
На днях едкий кислый запах сероводорода почувствовали жители не только на юго-востоке столицы, но и во множестве других районов — в Строгино, Хамовниках, Динамо, Савеловском, Тверском, Щукинском, Беговом и на Соколе. Первые жалобы в соцсетях начали появляться еще вечером в воскресенье, 3 декабря, и продолжились утром в понедельник 4-го, пишет "Московский комсомолец".

"В 5 утра у нас на 11-й Парковой было нечем дышать. Я проснулась от резкого химического запаха, мне пришлось закрыть окно. В службы звонила. Там так меланхолично отвечают, начинаешь ощущать бессилие. Что делать-то?" — написала в соцсети жительница Измайлово. На едкие запахи жаловались жители Парковой, Шаболовки, Комсомольского проспекта, Фрунзенской набережной, улиц Алабяна и Беговой. Одна из местных жительниц, связавшаяся с МЧС, выяснила, что в связи с туманом "не рассеиваются вещества" и получила совет не выходить на улицу без необходимости.

По данным Мосэкомониторинга, утром 4 декабря предельно допустимая концентрация сероводорода в Москве достигла значений, при которых люди действительно могут чувствовать тухлый запах, хотя границы опасной концентрации эти значения не достигли. Как объяснил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, повышенному содержанию антропогенных примесей способствуют неблагоприятные метеорологические условия: обычно выхлопы автомобилей и промышленные выбросы рассеиваются в воздухе, но при определенных условиях этого не происходит.

Первое из таких условий - антициклональная циркуляция, создающая нисходящее движение воздуха, при котором все загрязняющие вещества прибиваются к земле. Второй важный фактор — так называемая температурная инверсия, когда температура растет с высотой и в атмосфере возникает так называемый запирающий слой. Выше него загрязненный городской воздух проникнуть не может, а значит, не может и рассеяться, вызывая смог и запах сероводорода. При этом ученые затрудняются ответить на вопрос о том, как часто может складываться такая ситуация, а значит, этот случай может быть далеко не последним.

Напомним, жители юго-восточных районов Москвы, подмосковных Балашихи, Люберец и Реутова с августа активно жалуются на состояние воздуха и неприятные запахи. Жалобы участились после закрытия одного из крупнейших в столичном регионе мусорного полигона "Кучино" в Балашихе. Горожанам не дает покоя вонь жженого мусора, они также подозревают во вредных выбросах соседние предприятия - нефтеперерабатывающий и мусоросжигательный заводы, очистные сооружения. К проблеме подключены Минприроды и Росприроднадзор, а Совет по правам человека при президенте РФ обратился в прокуратуру. Одним из источников выброса был признан асфальтобетонный завод, однако точную причину неприятного запаха выявить до сих пор не удалось.

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