Москвичей предупредили о новых "сероводородных атаках"

12 октября 2017 г. Асфальтобетонный завод в Балашихе оштрафовали за выбросы, но откуда именно идут отравляющие запахи, так и не ясно

Суд признал асфальтобетонный завод виновным в выбросе вредных веществ в атмосферу и оштрафовал его на 190 тысяч рублей. Это первое крупное предприятие, наказанное после массовых жалоб москвичей и жителей Подмосковья на вонь.