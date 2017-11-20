В Подмосковье вдвое увеличат мощности 15 мусорных полигонов

Совокупную емкость 15 действующих мусорных полигонов Московской области увеличат в два раза в течение полутора-двух лет, после чего свалки смогут принимать до 5-6 миллионов тонн отходов ежегодно. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, которого цитирует ТАСС.
По словам Когана, изначально полигоны были рассчитаны на захоронение 2,7 миллиона тонн мусора. Сейчас на всех этих полигонах идет перепроектирование: после проведения экологических мероприятий полигоны смогут принять от 5 до 6 миллионов тонн мусора в год, что позволит решить проблему нехватки мест для захоронения мусора в регионе. Разработка проектов эксплуатации свалок займет полтора-два года. Новые правила обяжут операторов полигонов возвести на них систему дегазации и сбора фильтрата - опасной жидкости, образующейся при гниении отходов.
Тем не менее полностью ликвидировать проблему дефицита мест в регионе не удастся: по словам Когана, после перепроектирования действующих полигонов дефицит составит где-то 2,5 миллиона тонн мусора. С другой стороны, строительство мусороперерабатывающих предприятий и заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории Московской области позволит закрыть действующие полигоны и полностью перейти к новой системе обращения с отходами в течение двух-трех лет. Об этом со ссылкой на слова Когана сообщает "Интерфакс"
.
Министр пояснил, что мусороперерабатывающие комплексы, где будут сортировать и перерабатывать отходы, планируют построить в Волоколамском, Можайском, Сергиево-Посадском, Дмитровском, Клинском и Коломенском районах. Заводы по термическому обезвреживанию собираются разместить в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Первые два завода по термической обработке мусора появятся в Подмосковье в 2021 году, еще два - в 2022. 13 мусороперерабатывающих заводов должны быть сданы в эксплуатацию до 2021 года.
Кроме того, в течение восьми лет планируется рекультивировать 24 ранее закрытых мусорных полигона, ликвидировав накопленный ущерб: на рекультивацию потребуется около 21 миллиарда рублей, которые планируется получить из федерального и муниципального бюджета, а также за счет инвестиционные средства. Так, уже имеется инвестор, заинтересованный в рекультивации площадки в Химках для последующего строительства там инфраструктуры.
В этом году началась рекультивация трех полигонов, в 2018 году планируют начать рекультивировать полигон "Кучино" в Балашихе. На 2019 год намечен старт рекультивации еще семи бывших мусорных полигонов. Так, после рекультивации полигона "Кучино"
там планируется установить газогенератор, вырабатывающий 5 мегаватт бесплатного электричества для жителей региона. Такая рекультивация будет проведена впервые в России. А по окончании рекультивационных мероприятий "Кучино" будет полностью засыпано почвогрунтом, где можно будет высаживать "любую растительность" для использования площадки в рекреационных целях.
Между тем экоактивисты сомневаются в безопасности и законности мер, предложенных правительством региона. В январе этого года Гринпис России сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода
в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии, заявив, что строить заводы будет государственная корпорация "Ростех", а технологии будут "хорошие, японские".
Уже через пять дней после прямой линии стало известно, что конкурс на строительство заводов в Подмосковье выиграла компания, принадлежащая ООО "РТ-Инвест финанс", в капитале которой присутствует "Ростех". Высокопоставленные источники СМИ в подмосковном правительстве предположили, что ситуация в Балашихе могла быть специально вынесена на федеральный уровень ради "пиара"
мусоросжигательных заводов. Жители Подмосковья уже неоднократно проводили митинги против строительства, отмечая, что сжигание вредно и опасно, а мусор требует раздельного сбора, сортировки и дальнейшей глубокой переработки.
Председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет кислородное голодание
. А экологи Гринписа считают, что открытие заводов не поможет существенно снизить объемы захоронения отходов. Кроме того, заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно.А сам конкурс по строительству заводов проводился в интересах единственной фирмы
без опыта строительства и работы с отходами. Незаконным было и предоставление участков строительства.