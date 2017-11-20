В Подмосковье вдвое увеличат мощности 15 мусорных полигонов

2 ноября 2017 г. Строителей мусоросжигательных заводов в Подмосковье обвинили в нарушении антимонопольного законодательства

Активисты заявили, что конкурс на строительство мусоросжигательных заводов проводился в интересах единственной фирмы без опыта строительства и работы с отходами. Незаконным было и предоставление участков строительства.