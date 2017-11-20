В первую неделю зимы в столице выпало более половины месячной нормы осадков Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Кроме того, за первые шесть дней зимы средняя температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 4 градуса. По прогнозам синоптиков, в четверг днем температура воздуха не поднимется выше минус 3-5 градусов, в ночь на пятницу подморозит до 7-9 градусов мороза, однако в выходные холода ослабнут. Ожидается, что до конца недели в столичном регионе будет идти небольшой снег. По данным на 06:00 четверга на базовой московской метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 5 миллиметров снега в эквиваленте воды, что составляет около 10% месячной нормы осадков. Как сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро, с 1 декабря на Москву выпало 30 миллиметров осадков, или 54% от месячной нормы, которая в декабре составляет 56 миллиметров.Кроме того, за первые шесть дней зимы средняя температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 4 градуса. По прогнозам синоптиков, в четверг днем температура воздуха не поднимется выше минус 3-5 градусов, в ночь на пятницу подморозит до 7-9 градусов мороза, однако в выходные холода ослабнут. Ожидается, что до конца недели в столичном регионе будет идти небольшой снег.



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