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В первую неделю зимы в столице выпало более половины месячной нормы осадков
7 декабря 2017 г. | Время публикации 08:39
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
По данным на 06:00 четверга на базовой московской метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 5 миллиметров снега в эквиваленте воды, что составляет около 10% месячной нормы осадков. Как сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро, с 1 декабря на Москву выпало 30 миллиметров осадков, или 54% от месячной нормы, которая в декабре составляет 56 миллиметров.

Кроме того, за первые шесть дней зимы средняя температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 4 градуса. По прогнозам синоптиков, в четверг днем температура воздуха не поднимется выше минус 3-5 градусов, в ночь на пятницу подморозит до 7-9 градусов мороза, однако в выходные холода ослабнут. Ожидается, что до конца недели в столичном регионе будет идти небольшой снег.
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Четверг, 7 декабря 2017 г. // Последняя новость 09:35
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