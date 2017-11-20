Академию наук в Москве эвакуировали из-за посетителя, пытавшегося пронести заклеенную скотчем коробку Рубрики: Происшествия

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В 15:55 через главный вход академии зашел мужчина с черным пакетом, в котором была перетянутая скотчем коробка. Он заявил охране на проходной, что ему нужно пронести коробку в здание. Когда охрана потребовала документы, мужчина бросил ношу и убежал. После этого были вызваны спецслужбы и объявлена эвакуация.



По словам Балеги, из академии вывели не менее 300 человек. Обследование показало, что коробка не представляет опасности. В ней оказалось много других небольших коробок, тоже обтянутых скотчем. Вся конструкция, по словам источника "Интерфакса", напоминала муляж взрывного устройства. В 17:05 люди вернулись на рабочие места. Здание Российской академии наук в Москве на Ленинском проспекте, 32а, пришлось эвакуировать из-за посетителя с подозрительной коробкой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Вице-президент РАН Юрий Балега подтвердил эту информацию ТАСС.В 15:55 через главный вход академии зашел мужчина с черным пакетом, в котором была перетянутая скотчем коробка. Он заявил охране на проходной, что ему нужно пронести коробку в здание. Когда охрана потребовала документы, мужчина бросил ношу и убежал. После этого были вызваны спецслужбы и объявлена эвакуация.По словам Балеги, из академии вывели не менее 300 человек. Обследование показало, что коробка не представляет опасности. В ней оказалось много других небольших коробок, тоже обтянутых скотчем. Вся конструкция, по словам источника "Интерфакса", напоминала муляж взрывного устройства. В 17:05 люди вернулись на рабочие места.



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