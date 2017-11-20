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Академию наук в Москве эвакуировали из-за посетителя, пытавшегося пронести заклеенную скотчем коробку
7 декабря 2017 г. | Время публикации 17:58 | Последние изменения 17:59
Рубрики: Происшествия  
 
Здание РАН | Moscow-Live.ru
Здание Российской академии наук в Москве на Ленинском проспекте, 32а, пришлось эвакуировать из-за посетителя с подозрительной коробкой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Вице-президент РАН Юрий Балега подтвердил эту информацию ТАСС.

В 15:55 через главный вход академии зашел мужчина с черным пакетом, в котором была перетянутая скотчем коробка. Он заявил охране на проходной, что ему нужно пронести коробку в здание. Когда охрана потребовала документы, мужчина бросил ношу и убежал. После этого были вызваны спецслужбы и объявлена эвакуация.

По словам Балеги, из академии вывели не менее 300 человек. Обследование показало, что коробка не представляет опасности. В ней оказалось много других небольших коробок, тоже обтянутых скотчем. Вся конструкция, по словам источника "Интерфакса", напоминала муляж взрывного устройства. В 17:05 люди вернулись на рабочие места.
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Четверг, 7 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:08
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