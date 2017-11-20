Столичная ГИБДД будут чаще останавливать арендованные автомобили после гибели ребенка в пьяном ДТП

В московском управлении ГИБДД изучили статистику аварий с участием автомобилей каршеринга. Как выяснилось, число ДТП с этими машинами значительно возросло: водители передвигаются в нетрезвом виде, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности. Руководители всех подразделений ГИБДД получили негласное распоряжение чаще останавливать арендованные автомобили, пишет "Московский комсомолец"
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Внимание к машинам каршеринга повысилось после аварии на Алтуфьевском шоссе
вечером 3 декабря. Тогда нетрезвый водитель арендованной машины, проехавший на красный сигнал светофора, сбил семейную пару и их трехлетнего ребенка, который в результате погиб. После этого сотрудники ГИБДД за сутки остановили еще две арендованные машины, водители которых были пьяны.
Также зафиксирован резкий рост ДТП с участием каршеринговых машин. Водители, попав в аварию, попросту бросают авто на дороге и скрываются, пытаясь избежать ответственности на том основании, что машина не в их собственности. Однако сотрудники каршеринговых компаний и полицейские могут вычислить виновника аварии по паспортным данным, номеру водительского удостоверения и уведомлению, которое приходит диспетчеру перед каждой поездкой.
За попытку скрыться водители могут быть привлечены к административной ответственности по статье 12.27 "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", в результате чего могут лишиться права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или подвергнуться аресту до 15 суток. Некоторые компании вводят и собственные санкции: за совершение ДТП и оставление места аварии на арендованном автомобиле в одной из каршеринговых компаний предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей.