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Мошенники уговорили москвичку взять кредит под предлогом работы "тайным покупателем"
7 декабря 2017 г. | Время публикации 12:02
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Полиция проводит проверку по факту обмана женщины, на которую в одном из торговых центров Москвы оформили кредитный договор под предлогом работы тайным покупателем. Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России, 6 декабря в дежурную часть ОМВД России по Красносельскому району обратилась гражданка 1973 года рождения.

Женщина сообщила, что 24 ноября оформила кредитный договор на сумму 100910 рублей для покупки телевизора в ТЦ по адресу: улица Верхняя Красносельская, дом 3А: это было сделано под предлогом работы тайным покупателем. Деньги были переданы работодателю, который обещал выплатить деньги за работу и закрыть кредитный договор, однако не сделал этого. Полиция проводит проверку по данному факту.

Подобные случаи в столице не редкость и практикуются в различных оздоровительных и медицинских центрах. Так, одна из потерпевших пришла на консультацию в центр альтернативной медицины, чтобы узнать об оздоровительном массаже, который рекламируют в интернете. По итогам обследования женщине заявили, что ей грозит инсульт и предложили лечение стоимостью 190 тысяч рублей с 50-процентной скидкой. Пенсионерка была настолько напугана, что подписала документ, не задумываясь, и оформила в соседнем кабинете кредит на лечение: на деле пациентке предложили спортзал и якобы оздоровительный массаж, не дав времени даже толком ознакомиться с договором.
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