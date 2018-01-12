29 новых автобусных маршрутов запустят в столице до конца года

До конца года в столице заработают 29 новых автобусных маршрутов в семи округах города, которые улучшат транспортную доступность для 800 тысяч горожан, сообщает сайт мэра Москвы
со ссылкой на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
13 маршрутов пройдут в ТиНАО, остальные обеспечат сообщение в районах на севере, востоке, западе, юго-западе, северо-западе и северо-востоке столицы. Транспорт будет курсировать между социальными объектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами.
Маршруты в ТиНАО свяжут наиболее востребованные социальные объекты - более 30 центров госуслуг "Мои документы", 150 поликлиник и 700 образовательных учреждений. Кроме того, автобусы будут перевозить пассажиров до метро "Юго-Западная", Московского, поселка Мосрентген, района Южное Бутово.
Также отмечается, что впервые городской транспорт начнет курсировать между населенными пунктами поселения Рязановское. Новые направления пройдут через Троицк, Пучково и Шеломово, Киевский, железнодорожные станции Крекшино, Щербинка, Бекасово-1 и Бекасово-Сортировочное.
Еще пять маршрутов будут проходить по направлениям: N333 (от улицы Федосьино до станции метро "Юго-Западная"), N580 (от Самаркандского бульвара до железнодорожной платформы Чухлинка), N456к (от 8 микрорайона Митино до улицы Серегина), N551к (от Ветеринарной академии до больницы имени.Семашко) и N324 (от станции метро "Парк Победы" до 2-го Мосфильмовского переулка).
Между тем в столице участились случаи ДТП с участием автобусов
: источники в департаменте транспорта утверждают, что одна из причина высокой аварийности автобусов - состояние водителей, которые постоянно перерабатывают, имея шестидневную рабочую неделю. Кроме того, на автобусы переводят всё большее число троллейбусных маршрутов, а проверка автобусов после ДТП 25 декабря носила формальный характер
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Недавно введенная новая система контроля за выпуском автобусов и троллейбусов на линию подразумевает введение должностей контролёров технического состояния транспортных средств. Однако вместо того, чтобы добавлять штатные ставки в парки, Мосгортранс "повесил" эти обязанности на механиков колонн и мастеров, которые и так сильно загружены из-за сокращений. О том, что оба происшествия связаны в первую очередь с человеческим фактором, заявил и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, добавив, что эффективного способа защиты остановки, который решал бы при этом проблему доступности городского транспорта, в столице пока не существует
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