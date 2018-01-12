29 новых автобусных маршрутов запустят в столице до конца года

31 января 2018 г. Второе ДТП с автобусом произошло на юго-западе Москвы, один человек пострадал

Рейсовый автобус, следовавший в сторону центра, столкнулся с мачтой городского освещения, пострадала женщина. Из-за аварии движение по улице Косыгина затруднено, причиной ДТП могли стать сложные погодные условия.