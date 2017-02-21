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Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог в 2017 году
7 февраля 2018 г. | Время публикации 10:45 | Последние изменения 12:54
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Москва стала вторым по уровню загруженности дорог городом в мире в 2017 году, столица занимает эту строчку уже второй год подряд. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией транспортной аналитики INRIX, на которые ссылается РИА "Новости". По оценке компании, москвичи провели за прошедший год в пробках в среднем 91 час.

Первое место в рейтинге вновь занял американский Лос-Анджелес, жители которого проводят в год в пробках около 102 часов. В десятку вошли американские города Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта и Майями, а также Сан-Паулу, Лондон, Париж и Богота.

В мэрии Москвы выразили сомнение в результатах исследования, заявив, что время ожидания в столичных пробках снижается. Как сообщил ТАСС руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев,общегодовые показатели по уровню пробок в Москве не ухудшились, несмотря на ограничение движения в центре для реализации программы "Моя улица". Время, проведенное в пробках в пиковые часы в рабочие дни, снизилось на 15 минут - с 91,4 часа в 2016 году до 91 часа в 2017 году.

"Улучшение на 0,43%. Даже небольшой процент улучшения, несмотря на все негативные факторы, позволяет говорить о том, что мы правильно выбрали вектор развития транспортной системы города", - добавил он. Кроме того, показатель плотности площади дорог на один автомобиль в Москве в несколько раз меньше, чем в основных городах, указанных в списках INRIX.

"Также интересный факт, что другие крупнейшие города, такие как Нью-Йорк, Сан-Паулу, Лондон, Париж, Стамбул и Чикаго, в отличие от Москвы, ухудшили свои показатели загруженности, а для Москвы некоторые данные лучше, также в исследовании не учтены показатели азиатских стран, в том числе Японии и Китая. Нам сложно рассматривать данное исследование серьезно", - заключил Юрьев.
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