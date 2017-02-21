Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог в 2017 году Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Первое место в рейтинге вновь занял американский Лос-Анджелес, жители которого проводят в год в пробках около 102 часов. В десятку вошли американские города Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта и Майями, а также Сан-Паулу, Лондон, Париж и Богота.



В мэрии Москвы выразили сомнение в результатах исследования, заявив, что время ожидания в столичных пробках снижается. Как сообщил ТАСС руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев,общегодовые показатели по уровню пробок в Москве не ухудшились, несмотря на ограничение движения в центре для реализации программы "Моя улица". Время, проведенное в пробках в пиковые часы в рабочие дни, снизилось на 15 минут - с 91,4 часа в 2016 году до 91 часа в 2017 году.



"Улучшение на 0,43%. Даже небольшой процент улучшения, несмотря на все негативные факторы, позволяет говорить о том, что мы правильно выбрали вектор развития транспортной системы города", - добавил он. Кроме того, показатель плотности площади дорог на один автомобиль в Москве в несколько раз меньше, чем в основных городах, указанных в списках INRIX.



"Также интересный факт, что другие крупнейшие города, такие как Нью-Йорк, Сан-Паулу, Лондон, Париж, Стамбул и Чикаго, в отличие от Москвы, ухудшили свои показатели загруженности, а для Москвы некоторые данные лучше, также в исследовании не учтены показатели азиатских стран, в том числе Японии и Китая. Нам сложно рассматривать данное исследование серьезно", - заключил Юрьев. Москва стала вторым по уровню загруженности дорог городом в мире в 2017 году, столица занимает эту строчку уже второй год подряд . Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией транспортной аналитики INRIX, на которые ссылается РИА "Новости" . По оценке компании, москвичи провели за прошедший год в пробках в среднем 91 час.Первое место в рейтинге вновь занял американский Лос-Анджелес, жители которого проводят в год в пробках около 102 часов. В десятку вошли американские города Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта и Майями, а также Сан-Паулу, Лондон, Париж и Богота.В мэрии Москвы выразили сомнение в результатах исследования, заявив, что время ожидания в столичных пробках снижается. Как сообщил ТАСС руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев,общегодовые показатели по уровню пробок в Москве не ухудшились, несмотря на ограничение движения в центре для реализации программы "Моя улица". Время, проведенное в пробках в пиковые часы в рабочие дни, снизилось на 15 минут - с 91,4 часа в 2016 году до 91 часа в 2017 году."Улучшение на 0,43%. Даже небольшой процент улучшения, несмотря на все негативные факторы, позволяет говорить о том, что мы правильно выбрали вектор развития транспортной системы города", - добавил он. Кроме того, показатель плотности площади дорог на один автомобиль в Москве в несколько раз меньше, чем в основных городах, указанных в списках INRIX."Также интересный факт, что другие крупнейшие города, такие как Нью-Йорк, Сан-Паулу, Лондон, Париж, Стамбул и Чикаго, в отличие от Москвы, ухудшили свои показатели загруженности, а для Москвы некоторые данные лучше, также в исследовании не учтены показатели азиатских стран, в том числе Японии и Китая. Нам сложно рассматривать данное исследование серьезно", - заключил Юрьев.



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