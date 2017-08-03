"Самая дорогая и секретная": скандальная дорога к школе Грефов в Хорошево-Мневниках обошлась в миллиард рублей

Скандальное строительство подъездной дороги к инновационной школе жены президента Сбербанка Германа Грефа в московском районе Хорошево-Мневники обошлось столичному бюджету почти в миллиард рублей. Об этом сообщает в Facebook
Центр управления расследованиями (ЦУР) со ссылкой на материалы госзакупки.
"Конкурс на строительство дороги был засекречен - для участия в нем требовалась "лицензия ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну". На сегодня это самая дорогая и самая секретная внутриквартальная дорога в России", - говорится в сообщении ЦУР.
Школу и дорогу к ней строил зависящий от кредитов Сбербанка концерн "Крост", который занимается высотной застройкой Хорошево-Мневников и хорошо известен переселенцам
и дольщикам
. Строительство инновационной "Хорошколы" курировала супруга Грефа Яна Греф, она же является главой попечительского совета.
Стоимость обучения в школе составляет 80 тысяч рублей в месяц. Ученики занимаются по индивидуальным программам, разработанным с участием тьютора и психолога. С учетом цены и ограниченного числа мест школа Грефов не решает общую проблему нехватки школ в районе, отметили в ЦУР.
Строительство дороги к гимназии началось в июле 2017 года, до проведения конкурса и общественных слушаний, по территории двух домов на Карамышевской набережной, оформленной в собственность жителей. Ради дороги под видом сухостоя вырубались здоровые деревья. Жители вставали живым щитом перед техникой и блокировали въезд во дворы автомобилями, полиция задерживала протестующих. Задержание рабочих за отсутствие документов не помогало: они возвращались и снова запускали технику.
Власти Москвы строительство незаконной дороги "не заметили". В ноябре, когда она уже была готова, департамент строительства в ответ на запрос юриста Ивана Ежикова заявил, что разрешение только оформляется
. По документам дорога должна вести не только к школе Грефов, но и к перинатальному центру и вообще служить жителям 75-го квартала Хорошево-Мневников. Однако на деле трасса является тупиковой и ведет только к школе
.