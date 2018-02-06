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Причиной пожара в Новокосино, от которого погибли две женщины, стал поджог на почве ревности
7 февраля 2018 г. | Время публикации 11:22 | Последние изменения 12:16
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Причиной пожара, произошедшего 6 февраля на Новокосинской улице, от которого погибли два человека, стал поджог на почве ревности. Как сообщается на сайте столичного отделения Следственного комитета РФ, в квартире находился бывший муж погибшей, который после распития спиртных напитков решил убить находившихся там. Дождавшись, когда все уснут, мужчина взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег стены и занавески двух комнат, вышел из квартиры и закрыл ее на ключ.

Мужчина задержан и полностью признал свою вину. Напомним, возгорание произошло в ночь на 6 февраля в трехкомнатной квартире по адресу: улица Новокосинская, 46, корпус 2. В результате пожара трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой были доставлены в больницу, мать и бабушка детей скончались. При этом пять человек, в том числе двое детей, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна до прибытия пожарных, из соседних квартир были спасены 8 человек.

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