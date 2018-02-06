Причиной пожара в Новокосино, от которого погибли две женщины, стал поджог на почве ревности

6 февраля 2018 г. Два человека погибли в пожаре на востоке Москвы, двум детям пришлось прыгать из окна

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире по адресу: улица Новокосинская, 46, корпус 2. Трое детей и двое взрослых госпитализированы. Двум детям пришлось прыгать из окна горящей квартиры до приезда пожарных. Погибли две женщины.