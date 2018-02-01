Центр для детей-инвалидов в Москве переселили из здания, которое пойдет под снос ради реновации

1 февраля 2018 г. Реабилитационный центр для детей-инвалидов на востоке Москвы попал в список площадок для застройки по реновации

Центр "Солнечный круг" расположен на 16-й Парковой улице, владение 12. По этому адресу находится стационар для круглосуточного пребывания детей с различными заболеваниями психики и нервной системы. По данным местных депутатов, сотрудники должны освободить помещения до 12 февраля.