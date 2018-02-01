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Центр для детей-инвалидов в Москве переселили из здания, которое пойдет под снос ради реновации
7 февраля 2018 г. | Время публикации 13:22 | Последние изменения 17:02
Рубрики: Общество  
 
Общественный штаб по контролю реализации программы реновации пятиэтажек в Москве
Реабилитационный центр для инвалидов "Солнечный круг" на востоке Москвы, один из корпусов которого попал в список стартовых площадок для строительства по программе реновации, все-таки покинул прежнее здание на 16-й Парковой улице, владение 16. Как сообщается на сайте общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, центр переехал "в единое здание огромной площади".

Речь идет о другом корпусе центра на той же улице, под номер 4. Ранее противники переселения писали, что это здание школы и, в отличие от прежнего, не адаптировано для круглосуточного пребывания детей-инвалидов. Член Общественной палаты и общественного штаба Юлия Камал заявила, что "никто от переселения не пострадает, опасности оказаться на улице и не получить необходимых услуг нет". По ее словам, корпус дополнительно оснастят современным реабилитационным оборудованием.

В одном из крыльев здания ведется ремонт, остальная площадь адаптирована под различного рода занятия. Там предусмотрены отдельные кабинеты для врачей-специалистов, массажа, медицинского осмотра, спортивного зала, столовая на 200 человек. В здании расположены комната отдыха для детей, зал для занятий танцами, музыкальный зал, комната для ожидания и отдыха родителей, комната для творчества, молельная комната и зал для ароматерапии.

Напомним, прежнее здание реабилитационного центра для детей-инвалидов оказалось в списке стартовых площадок, где планируется строить дома для переселения по программе реновации. В корпусе располагался стационар для круглосуточного пребывания детей с аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью, нарушениями слуха, бронхиальной астмой, болезнями эндокринной и нервной системы.

В декабре глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин попросил мэра Москвы исключить реабилитационный центр из списка стартовых площадок. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович направил ходатайство с такой же просьбой главе департамента градостроительной политики Сергею Левкину, который координирует программу реновации. Активисты призвали выходить на пикеты против сноса реабилитационного центра.
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