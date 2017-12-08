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Рекультивацию полигона "Кучино" хотят отложить до осени из-за запахов
7 февраля 2018 г. | Время публикации 14:05 | Последние изменения 16:09
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
МЧС России
Рекультивация мусорного полигона "Кучино" в Балашихе откладывается на полгода. Как сообщает <РБК, начать рекультивацию планируется в сентябре, когда осенние дожди минимизируют неприятный запах в Москве.

Как рассказал гендиректор компании "Спецгеология" Виктор Трушин, рекультивация мусорного полигона "Кучино" может быть отложена до осени: инициативу переноса работ поддерживают власти Балашихи и минэкологии Московской области. По его словам, на неприятный запах жалуются жители Балашихи и Москвы, а с приходом сезона дождей этот эффект может быть ослаблен. Представитель министерства экологии заявил, что "вопрос обсуждается", а в Общественной палате города заявили, что вопрос переноса работ с весны на осень обсуждался на встрече с мэром Балашихи 5 февраля. Глава Балашихи Сергей Юров ситуацию не прокомментировал.

По мнению главы компании-подрядчика, погодные условия в конце лета — начале осени будут способствовать рассеиванию запаха в атмосфере и смягчат экологические последствия среза откосов полигона, из-за которого высота свалки вырастет в полтора раза - с нынешних 45–50 до 70 метров. "Запахи могут быть сильными, а потому в планах перенести начало работ на начало осени есть резон", — рассказал Трушин. Он также отметил, что к сентябрю на полигоне планируется установка второго факела, и объем откачки свалочного газа вырастет, что будет способствовать скорейшему завершению работ.

Ранее глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что причиной неприятного запаха стали именно рекультивационные работы на полигоне. По его словам, при загрузке полигоны редко источают неприятный запах, поскольку их руководство старается соблюдать необходимые технологии. А процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан. Кроме того, на ситуацию влияют и неблагоприятные метеоусловия, ставшие одной из причин массовых жалоб 8 декабря прошлого года. Между тем жители Подмосковья подозревают, что полигон в Кучино вновь открыт и принимает отходы из Люберец.
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