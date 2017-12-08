Рекультивацию полигона "Кучино" хотят отложить до осени из-за запахов

Рекультивация мусорного полигона "Кучино" в Балашихе откладывается на полгода. Как сообщает <РБК
, начать рекультивацию планируется в сентябре, когда осенние дожди минимизируют неприятный запах в Москве.
Как рассказал гендиректор компании "Спецгеология" Виктор Трушин, рекультивация мусорного полигона "Кучино" может быть отложена до осени: инициативу переноса работ поддерживают власти Балашихи и минэкологии Московской области. По его словам, на неприятный запах жалуются жители Балашихи и Москвы, а с приходом сезона дождей этот эффект может быть ослаблен. Представитель министерства экологии заявил, что "вопрос обсуждается", а в Общественной палате города заявили, что вопрос переноса работ с весны на осень обсуждался на встрече с мэром Балашихи 5 февраля. Глава Балашихи Сергей Юров ситуацию не прокомментировал.
По мнению главы компании-подрядчика, погодные условия в конце лета — начале осени будут способствовать рассеиванию запаха в атмосфере и смягчат экологические последствия среза откосов полигона, из-за которого высота свалки вырастет в полтора раза - с нынешних 45–50 до 70 метров. "Запахи могут быть сильными, а потому в планах перенести начало работ на начало осени есть резон", — рассказал Трушин. Он также отметил, что к сентябрю на полигоне планируется установка второго факела, и объем откачки свалочного газа вырастет, что будет способствовать скорейшему завершению работ.
Ранее глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что причиной неприятного запаха стали именно рекультивационные работы на полигоне
. По его словам, при загрузке полигоны редко источают неприятный запах, поскольку их руководство старается соблюдать необходимые технологии. А процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан. Кроме того, на ситуацию влияют и неблагоприятные метеоусловия, ставшие одной из причин массовых жалоб
8 декабря прошлого года. Между тем жители Подмосковья подозревают, что полигон в Кучино вновь открыт
и принимает отходы из Люберец.