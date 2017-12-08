Рекультивацию полигона "Кучино" хотят отложить до осени из-за запахов

6 февраля 2018 г. В департаменте природопользования не нашли "ничего странного" в продолжающихся неприятных запахах

Глава департамента природопользования заявил, что причиной неприятных запахов стали работы по рекультивации полигона "Кучино" и неблагоприятные метеорологические условия 8 декабря. На состояние здоровья же запахи не влияют.