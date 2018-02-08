Москвичи попросили наказать Собянина за парковку у Могилы Неизвестного Солдата

В минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин возложил красные гвоздики и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественное мероприятие было приурочено к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Однако то, как было организовано участие градоначальника в церемонии, многим жителям столицы пришлось не по душе.
В социальных сетях сейчас активно обсуждают фотографию, сделанную в момент окончания памятной акции. На ней запечатлен Собянин, идущий вместе с телохранителями к своему бронированному автомобилю Mercedes, который припаркован прямо на площади в непосредственной близости от мемориала. Судя по изображению, опубликованному
в сообществе "Синие ведерки", расстояние от устроенной мэром стоянки до Могилы Неизвестного Солдата составляет не более 30-40 метров.
В администрации сообщества возмутились: "Главный апологет пеших прогулок и общественного транспорта мэр Москвы Сергей Собянин припарковался у Могилы Неизвестного Солдата на своем бронированном "Мерседесе". И это мы еще не поднимаем тему о том, насколько вообще этично и патриотично государственному деятелю устроить парковку на могиле".
Многие москвичи также раскритиковали поведение мэра. "Вот они, скрепы и мораль власти", - возмутился один из комментаторов. Другой пользователь предложил направить в ГИБДД запрос с просьбой предоставить данные о наложенных на водителя автомобиля санкциях, а если они не наложены - то с просьбой указать причину. "Просто барское хамство", - добавил еще один участник сообщества.
Еще один житель столицы шутливо предложил
устроить тотализатор по вопросам "Выпишут ли Собянину штраф за парковку в запрещенном месте" и "Влепят ли ему выговор за парковку напротив Могилы Неизвестного Солдата". Впрочем, в комментариях к записи пользователи предсказывают, что мэру выпишут разве что благодарность и премию.