

Москвичи попросили наказать Собянина за парковку у Могилы Неизвестного Солдата Рубрики: Общество

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



В социальных сетях сейчас активно обсуждают фотографию, сделанную в момент окончания памятной акции. На ней запечатлен Собянин, идущий вместе с телохранителями к своему бронированному автомобилю Mercedes, который припаркован прямо на площади в непосредственной близости от мемориала. Судя по изображению,







В администрации сообщества возмутились: "Главный апологет пеших прогулок и общественного транспорта мэр Москвы Сергей Собянин припарковался у Могилы Неизвестного Солдата на своем бронированном "Мерседесе". И это мы еще не поднимаем тему о том, насколько вообще этично и патриотично государственному деятелю устроить парковку на могиле".



Многие москвичи также раскритиковали поведение мэра. "Вот они, скрепы и мораль власти", - возмутился один из комментаторов. Другой пользователь предложил направить в ГИБДД запрос с просьбой предоставить данные о наложенных на водителя автомобиля санкциях, а если они не наложены - то с просьбой указать причину. "Просто барское хамство", - добавил еще один участник сообщества.



Еще один житель столицы шутливо В минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин возложил красные гвоздики и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественное мероприятие было приурочено к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Однако то, как было организовано участие градоначальника в церемонии, многим жителям столицы пришлось не по душе.В социальных сетях сейчас активно обсуждают фотографию, сделанную в момент окончания памятной акции. На ней запечатлен Собянин, идущий вместе с телохранителями к своему бронированному автомобилю Mercedes, который припаркован прямо на площади в непосредственной близости от мемориала. Судя по изображению, опубликованному в сообществе "Синие ведерки", расстояние от устроенной мэром стоянки до Могилы Неизвестного Солдата составляет не более 30-40 метров.В администрации сообщества возмутились: "Главный апологет пеших прогулок и общественного транспорта мэр Москвы Сергей Собянин припарковался у Могилы Неизвестного Солдата на своем бронированном "Мерседесе". И это мы еще не поднимаем тему о том, насколько вообще этично и патриотично государственному деятелю устроить парковку на могиле".Многие москвичи также раскритиковали поведение мэра. "Вот они, скрепы и мораль власти", - возмутился один из комментаторов. Другой пользователь предложил направить в ГИБДД запрос с просьбой предоставить данные о наложенных на водителя автомобиля санкциях, а если они не наложены - то с просьбой указать причину. "Просто барское хамство", - добавил еще один участник сообщества.Еще один житель столицы шутливо предложил устроить тотализатор по вопросам "Выпишут ли Собянину штраф за парковку в запрещенном месте" и "Влепят ли ему выговор за парковку напротив Могилы Неизвестного Солдата". Впрочем, в комментариях к записи пользователи предсказывают, что мэру выпишут разве что благодарность и премию.



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