В столице появился бизнес по откапыванию машин, занесенных снегом

6 февраля 2018 г. Заммэра рассказал о нападениях на дворников из-за ночной уборки снега. Москвичи продолжают жаловаться на их отсутствие

По словам Петра Бирюкова, горожане нападают на дворников из-за ночной уборки снега с применением механизированной техники: "бросают яйца" и расстреливают технику из травматики. Полиция о таких случаях не сообщала.