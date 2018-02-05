В столице появился бизнес по откапыванию машин, занесенных снегом

В условиях непрекращающегося снегопада многие автовладельцы столкнулись с тем, что их машины в течение нескольких часов покрываются слоем снега толщиной в полметра. Интернет же наполнился объявлениями об услугах типа "откопаю вашу машину". Новоявленные бизнесмены торгуют лопатами и активно используют в том числе технику. В подобный "бизнес" включились даже школьники, пишет "Московский комсомолец"
.
Чтобы откопать машину, чаще всего приходится искать ближайшего человека с лопатой и просить выручить за сходную цену. По наблюдениям журналистов, этим, в частности, активно подрабатывают коммунальщики, готовые за 600 рублей очистить выезд и саму машину буквально за 15 минут. Если же рабочих поблизости нет, приходится прибегать к помощи интернета: на запрос "чистка снега" вылезает множество предложений: заказы принимаются от 100 квадратных метров с применением тяжелой техники.
На запрос "откопаю машину" также есть десятки предложений: один из таких работников "обслуживает" Химки, Куркино и северо-запад Москвы, используя лопаты и даже небольшой снегоочиститель с мотором: цена вопроса - около двух тысяч рублей. Купить у него же лопату с доставкой можно за тысячу рублей. Хотя в хозяйственных магазинах она примерно вдвое дешевле, выясняется, что для уборки снега подходит не всякая лопата: пластмассовые лопаты в супермаркетах ломаются при уборке плотного снега, а более удобные алюминиевые практически раскупили.
Объявления типа "откопаю ваш автомобиль" висят и на столбах, причем одно из таких объявлений принадлежит мальчику 9 лет. Впрочем, дозвониться по указанному в объявлении номеру не удалось: как предполагают журналисты, родители "бизнесмена" узнали о его задумке и пресекли "бизнес".
Москвичи между тем продолжают жаловаться на плохую уборку снега во дворах
: по их словам, дворники там появляются крайне редко, а в одной из групп в соцсетях даже предложили нанять в складчину стороннюю компанию, зафиксировать работу на видео, а затем "снять эти деньги с "Жилищника".
Автомобилисты возмущены тем, что парковки не чистятся и правильно припарковаться попросту невозможно: ранее в ЛДПР предложили ввести "парковочные каникулы"
, однако власти эти предложения отвергли. По словам заммэра Петра Бирюкова, последствия снегопада планируется устранить за пять-шесть дней
, что "гораздо раньше установленных на данный момент нормативов".