

Сбой произошел в работе билетных автоматов московского метро Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Предприятие работает над устранением неполадок. Все сервисы, представленные в автоматах, доступны в кассах, отметили в подземке. Кассы работают в усиленном режиме, открыты все окна, добавили в пресс-службе. "На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы", - сообщает метрополитен. В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки. "Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, временно не работают", - говорится в сообщении.Предприятие работает над устранением неполадок. Все сервисы, представленные в автоматах, доступны в кассах, отметили в подземке. Кассы работают в усиленном режиме, открыты все окна, добавили в пресс-службе. "На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы", - сообщает метрополитен.



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