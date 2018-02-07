NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
февраля
pda
Поиск
Архив

Сбой произошел в работе билетных автоматов московского метро
7 февраля 2018 г. | Время публикации 14:34 | Последние изменения 15:00
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки. "Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, временно не работают", - говорится в сообщении.

Предприятие работает над устранением неполадок. Все сервисы, представленные в автоматах, доступны в кассах, отметили в подземке. Кассы работают в усиленном режиме, открыты все окна, добавили в пресс-службе. "На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы", - сообщает метрополитен.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.02.2018   18:06
8
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 7 февраля 2018 г. // Последняя новость 17:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>