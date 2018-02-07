Сбой произошел в работе билетных автоматов московского метро

В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов. Об этом сообщается в Twitter
столичной подземки. "Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, временно не работают", - говорится в сообщении.
Предприятие работает над устранением неполадок. Все сервисы, представленные в автоматах, доступны в кассах, отметили в подземке. Кассы работают в усиленном режиме, открыты все окна, добавили в пресс-службе. "На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы", - сообщает метрополитен.