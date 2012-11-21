Активисты узнали о "тайных" слушаниях по выводу части Мневниковской поймы из состава охраняемых природных территорий

В московском районе Крылатское готовятся "тайные" общественные слушания о выводе части Мневниковской поймы из состава особо охраняемой природной территории для последующей застройки. Об этом пишут в соцсетях защитники столичных парков. Слушания запланированы на 8 февраля, однако в управе до последнего времени заявляли, что ничего не знают об этом. Местом проведения мероприятия указан несуществующий адрес.
Оповещение о проведении общественных слушаний опубликовано в еженедельнике "На западе Москвы"
за 2-8 февраля, то есть с нарушением сроков. Согласно объявлению, темой обсуждения будут "разработанные материалы, обосновывающие придание части территории города Москвы статуса особо охраняемой территории и природно-исторического парка "Москворецкий".
"Безобидное" описание на деле подразумевает вывод части Мневниковской поймы из-под статуса особо охраняемой природной территории для последующей ее застройки", - пишет портал Крылатское.ru
. В Facebook-группе "Спасем Крылатские холмы"
говорится, что речь идет об изъятии трех участков парка "Москворецкий" в части Мневниковской поймы площадью около 300 гектаров.
"В качестве аргументации для вывода этих земель из ООПТ [особо охраняемой природной территории] приводятся непонятно кем составленные сведения о якобы утративших ценность для природы и экологии землях, что, якобы, там свалки и помойка. Хочется спросить в связи с этим - а кто допустил, чтобы на особо охраняемых территориях появилась помойка?" - говорится в сообщении.
Заказчиком проекта выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды, разработчиком - ЗАО "Институт градостроительства". Ответственной за организацию слушаний названа управа района Крылатское, однако на ее сайте об этом нет никаких сведений. По телефону жителям говорили, что ничего не знают о слушаниях, и только за день до их проведения начали подтверждать информацию.
Оповещения жителей районов Хорошево-Мневники и Митино, заинтересованных в слушаниях, не было, сообщается в группе "Спасем Живописную"
. Жители Хорошево-Мневников в комментариях это подтверждают. Активисты также пишут, что вопреки закону материалы не опубликованы в интернете и не представлены на экспозиции в полном объеме. Также нет информации о сроках подачи замечаний и предложений.
Возникла путаница и с адресом, где должны проходить слушания. В газетном объявлении указан адрес: улица Крылатская, дом 2, строение 31. Его назвал и глава управы Виктор Куцев. Однако на карте такого адреса не существует. Замглавы управы Владимир Кононов указал другое место - улица Крылатская, дом 2 строение 1А, это здание общежития "Гребного канала". Точный адрес проведения слушаний неизвестен.
Слушания назначены на 12:00 - "в самое неудобное время, когда большинство неравнодушных граждан не смогут на них прийти", отмечают активисты. Они требуют отменить мероприятие и провести его позже с соблюдением всех сроков и правил, а также призывают горожан рассылать в природоохранные и правоохранительные органы запросы с просьбой провести расследование по поводу захламления Мневниковской поймы, о котором говорят власти.
Напомним, на этой неделе заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что в Мневниковской пойме планируется построить квартал для переселенцев
по программе реновации площадью около 150 тысяч квадратных метров. Не отменены и планы возведения в пойме парламентского центра, хотя депутаты Госдумы уже заявили, что не собираются
туда переезжать, а здание Госдумы, которое еще недавно планировалось под снос, решено реконструировать
.