Активисты узнали о "тайных" слушаниях по выводу части Мневниковской поймы из состава охраняемых природных территорий

5 февраля 2018 г. Квартал для переселенцев по реновации построят в Мневниковской пойме рядом с парламентским центром

Проектную документацию нового жилого квартала предполагается разработать до конца этого года, после чего начнется строительство. По предварительным оценкам, его площадь составит порядка 150 тысяч квадратных метров.