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Активисты узнали о "тайных" слушаниях по выводу части Мневниковской поймы из состава охраняемых природных территорий
7 февраля 2018 г. | Время публикации 16:04 | Последние изменения 17:15
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В московском районе Крылатское готовятся "тайные" общественные слушания о выводе части Мневниковской поймы из состава особо охраняемой природной территории для последующей застройки. Об этом пишут в соцсетях защитники столичных парков. Слушания запланированы на 8 февраля, однако в управе до последнего времени заявляли, что ничего не знают об этом. Местом проведения мероприятия указан несуществующий адрес.

Оповещение о проведении общественных слушаний опубликовано в еженедельнике "На западе Москвы" за 2-8 февраля, то есть с нарушением сроков. Согласно объявлению, темой обсуждения будут "разработанные материалы, обосновывающие придание части территории города Москвы статуса особо охраняемой территории и природно-исторического парка "Москворецкий".

"Безобидное" описание на деле подразумевает вывод части Мневниковской поймы из-под статуса особо охраняемой природной территории для последующей ее застройки", - пишет портал Крылатское.ru. В Facebook-группе "Спасем Крылатские холмы" говорится, что речь идет об изъятии трех участков парка "Москворецкий" в части Мневниковской поймы площадью около 300 гектаров.

"В качестве аргументации для вывода этих земель из ООПТ [особо охраняемой природной территории] приводятся непонятно кем составленные сведения о якобы утративших ценность для природы и экологии землях, что, якобы, там свалки и помойка. Хочется спросить в связи с этим - а кто допустил, чтобы на особо охраняемых территориях появилась помойка?" - говорится в сообщении.

Заказчиком проекта выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды, разработчиком - ЗАО "Институт градостроительства". Ответственной за организацию слушаний названа управа района Крылатское, однако на ее сайте об этом нет никаких сведений. По телефону жителям говорили, что ничего не знают о слушаниях, и только за день до их проведения начали подтверждать информацию.

Оповещения жителей районов Хорошево-Мневники и Митино, заинтересованных в слушаниях, не было, сообщается в группе "Спасем Живописную". Жители Хорошево-Мневников в комментариях это подтверждают. Активисты также пишут, что вопреки закону материалы не опубликованы в интернете и не представлены на экспозиции в полном объеме. Также нет информации о сроках подачи замечаний и предложений.

Возникла путаница и с адресом, где должны проходить слушания. В газетном объявлении указан адрес: улица Крылатская, дом 2, строение 31. Его назвал и глава управы Виктор Куцев. Однако на карте такого адреса не существует. Замглавы управы Владимир Кононов указал другое место - улица Крылатская, дом 2 строение 1А, это здание общежития "Гребного канала". Точный адрес проведения слушаний неизвестен.

Слушания назначены на 12:00 - "в самое неудобное время, когда большинство неравнодушных граждан не смогут на них прийти", отмечают активисты. Они требуют отменить мероприятие и провести его позже с соблюдением всех сроков и правил, а также призывают горожан рассылать в природоохранные и правоохранительные органы запросы с просьбой провести расследование по поводу захламления Мневниковской поймы, о котором говорят власти.

Напомним, на этой неделе заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что в Мневниковской пойме планируется построить квартал для переселенцев по программе реновации площадью около 150 тысяч квадратных метров. Не отменены и планы возведения в пойме парламентского центра, хотя депутаты Госдумы уже заявили, что не собираются туда переезжать, а здание Госдумы, которое еще недавно планировалось под снос, решено реконструировать.
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