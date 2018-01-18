Жителям Москвы начнут рассылать SMS о выборах президента России с 9 февраля

Мосгоризбирком с 9 февраля начнет рассылать москвичам SMS-оповещения о предстоящих 18 марта выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии. Получателям напомнят о возможности проголосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации, и укажут адрес ближайшего избирательного участка.
"По нашим данным, большое количество избирателей проживает в Москве без прописки, многие зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживают по другому адресу или же прописаны в Москве, но фактически проживают в Московской области. Данный способ информирования призван в первую очередь охватить эту категорию людей", - пояснил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Жители столицы также смогут получить необходимую информацию о выборах из рассылки по электронной почте, в своем многофункциональном центре (МФЦ), по телефону 8 (495) 777-77-77 или по ссылке mos.ru/vybory2018, отметили в избиркоме. Однако на момент написания заметки указанный сайт не работал, вместо него появляется надпись: "К сожалению, такой страницы больше нет или она никогда не существовала".
Информационная кампания в преддверии президентских выборов началась в столице в конце января. Сотрудники участковых избирательных комиссий и МФЦ "Мои документы" дважды обойдут квартиры
москвичей. В первый визит жителям сообщат о возможности голосовать по месту пребывания и определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации. Во время второго посещения избирателям раздадут приглашение на выборы, а также помогут выбрать наиболее удобный избирательный участок.
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ранее скептически отнеслась к идее задействовать в поквартирных обходах сотрудников МФЦ, отметив, что по закону этим должны заниматься члены избиркомов. Москвичи в соцсетях тоже настороженно относятся к визитерам из МФЦ, принимая их за мошенников, и призывают соседей не открывать незнакомцам. Агитировать москвичей прийти на избирательные участки 18 марта также будут профсоюзы
.
Напомним, по данным СМИ, администрация Кремля всевозможными способами стремится достичь явки 70% и 70% голосов за идущего на четвертый президентский срок Владимира Путина, так как в этом случае символический уровень его поддержки в России будет выше 50% от общего числа избирателей.
Оппозиционер Алексей Навальный, не допущенный к регистрации кандидатом в президенты, призвал россиян бойкотировать выборы
, чтобы "не создавать заведомому победителю явку и картинку". 28 января во многих городах России прошли "забастовки избирателей". Мосгоризбирком признал агитацию Навального незаконной
и имеющей "определенную общественную опасность". А глава ЦИК объяснила
, что агитировать за неявку на выборы может только штаб официально зарегистрированного кандидата.
Между тем москвичи еще не забыли провал
и откровенный саботаж информационной кампании муниципальных выборов в сентябре 2017 года и последовавшую за ним низкую явку
. В Мосгоризбиркоме это пытались объяснить хорошей погодой и празднованием Дня города, совпавшего с датой выборов.
Власти Москвы тоже сочли информирование достаточным. Мэр Сергей Собянин в недавнем интервью "Коммерсанту"
дал понять, что на муниципальные выборы ходить вообще не обязательно: "В конце концов каждый житель сам определяет, идти на муниципальные выборы или нет". Другое дело - президентские выборы. "Мое личное мнение: чем больше явка на президентских выборах, тем лучше. Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека", - сказал он.