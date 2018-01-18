NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
февраля
pda
Поиск
Архив

Жителям Москвы начнут рассылать SMS о выборах президента России с 9 февраля
7 февраля 2018 г. | Время публикации 18:33 | Последние изменения 19:18
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Мосгоризбирком с 9 февраля начнет рассылать москвичам SMS-оповещения о предстоящих 18 марта выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии. Получателям напомнят о возможности проголосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации, и укажут адрес ближайшего избирательного участка.

"По нашим данным, большое количество избирателей проживает в Москве без прописки, многие зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживают по другому адресу или же прописаны в Москве, но фактически проживают в Московской области. Данный способ информирования призван в первую очередь охватить эту категорию людей", - пояснил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Жители столицы также смогут получить необходимую информацию о выборах из рассылки по электронной почте, в своем многофункциональном центре (МФЦ), по телефону 8 (495) 777-77-77 или по ссылке mos.ru/vybory2018, отметили в избиркоме. Однако на момент написания заметки указанный сайт не работал, вместо него появляется надпись: "К сожалению, такой страницы больше нет или она никогда не существовала".

Информационная кампания в преддверии президентских выборов началась в столице в конце января. Сотрудники участковых избирательных комиссий и МФЦ "Мои документы" дважды обойдут квартиры москвичей. В первый визит жителям сообщат о возможности голосовать по месту пребывания и определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации. Во время второго посещения избирателям раздадут приглашение на выборы, а также помогут выбрать наиболее удобный избирательный участок.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ранее скептически отнеслась к идее задействовать в поквартирных обходах сотрудников МФЦ, отметив, что по закону этим должны заниматься члены избиркомов. Москвичи в соцсетях тоже настороженно относятся к визитерам из МФЦ, принимая их за мошенников, и призывают соседей не открывать незнакомцам. Агитировать москвичей прийти на избирательные участки 18 марта также будут профсоюзы.

Напомним, по данным СМИ, администрация Кремля всевозможными способами стремится достичь явки 70% и 70% голосов за идущего на четвертый президентский срок Владимира Путина, так как в этом случае символический уровень его поддержки в России будет выше 50% от общего числа избирателей.

Оппозиционер Алексей Навальный, не допущенный к регистрации кандидатом в президенты, призвал россиян бойкотировать выборы, чтобы "не создавать заведомому победителю явку и картинку". 28 января во многих городах России прошли "забастовки избирателей". Мосгоризбирком признал агитацию Навального незаконной и имеющей "определенную общественную опасность". А глава ЦИК объяснила, что агитировать за неявку на выборы может только штаб официально зарегистрированного кандидата.

Между тем москвичи еще не забыли провал и откровенный саботаж информационной кампании муниципальных выборов в сентябре 2017 года и последовавшую за ним низкую явку. В Мосгоризбиркоме это пытались объяснить хорошей погодой и празднованием Дня города, совпавшего с датой выборов.

Власти Москвы тоже сочли информирование достаточным. Мэр Сергей Собянин в недавнем интервью "Коммерсанту" дал понять, что на муниципальные выборы ходить вообще не обязательно: "В конце концов каждый житель сам определяет, идти на муниципальные выборы или нет". Другое дело - президентские выборы. "Мое личное мнение: чем больше явка на президентских выборах, тем лучше. Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека", - сказал он.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Члены избиркомов и центров госуслуг дважды обойдут квартиры москвичей в преддверии выборов
24 января 2018 г.
Члены избиркомов и центров госуслуг дважды обойдут квартиры москвичей в преддверии выборов
Члены участковых избиркомов и сотрудники центров "Мои документы" будут ходить по квартирам москвичей, напоминая им о выборах президента России 18 марта. Также жителям будут предоставлять информацию о работе центров госуслуг.
18 января 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.02.2018   6:22
1
02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 8 февраля 2018 г. // Последняя новость 7 февраля 2018 г. 20:18
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>