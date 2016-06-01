Москвичей обяжут создавать условия для содержания диких животных, эти условия будут регламентированы специальным законом, который уже готов к первому чтению. Об этом в интервью "Газете.Ru"
рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский.
"Идея в том, что у городских жителей высокий спрос на представителей дикой фауны. В основном, экзотические животные, в том числе попадаются и краснокнижные, исчезающие по всему миру виды, - заявил чиновник. - Наша обязанность – отслеживать и бороться с незаконным оборотом таких животных, а большой поток их поступает как раз различными нелегальными каналами". По его словам, подобного закона нет ни в одном мегаполисе мира, однако когда он будет принят и вступит в действие, пока неизвестно.
Кульбачевский уточнил, что закон включает в себя условия содержания практически всех животных, которых будет разрешено держать в московских квартирах. Все животные при этом должны быть зарегистрированы, а условия их содержания должны соответствовать тем, что будут включены в закон: проверка соответствия будет возложена на инспекторов департамента.
"То есть человек, допустим, купил льва у цирка. Новый хозяин будет обязан известить наш департамент о том, что лев есть, куплен легально, а не вывезен из какой-то местности, где он был единственным представителем своего вида, и что животное ничем не болеет. Далее хозяин должен предоставить доказательства того, что создал все условия содержания льва, что прописаны в законе. Если он о существования льва не извещает, то, как правило, это соседи делают. И тогда после визита инспекторов департамента совместно с полицией хозяин уже может понести ответственность, если закон в итоге примут. Если же окажется, что заявку человек подал, но лев у него содержится в туалете полтора на полтора метра, то уже дальше по суду решается, как поступить", - пояснил чиновник.
Напомним, новый закон "Об охране диких животных в городе Москве" призван защитить диких и экзотических животных, содержащихся в неволе, а также ужесточить меры за ненадлежащее обращение с ними. В частности, планируется ввести обязательную регистрацию
таких животных и организовать в доме условия для комфортного содержания. Владелец будет обязан обеспечить доступ специалистов природоохранного ведомства к животному для оформления регистрации. Содержать крупных диких кошек и других хищников, а также ядовитых змей и крупных животных будет запрещено
. Сами же москвичи предлагают
обязать владельцев диких животных получать соответствующие документы и регистрировать на сайте департамента природопользования.