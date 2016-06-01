Москвичей обяжут создавать условия для содержания диких животных

7 апреля 2017 г. Перечень опасных для содержания дома животных хотят создать в столице

В рамках разработки закона о диких животных в столице появится перечень животных, которых нельзя будет держать в квартирах. По предварительным данным, в него попадут ядовитые змеи, тигры и львы, а также другие крупные животные.