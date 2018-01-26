Суд признал незаконным проведение референдума о памятнике Ленину в районе Якиманка

1 февраля 2018 г. Коммунисты сорвали заседание депутатов Якиманки из-за референдума о памятнике Ленину, два человека пострадали

Перед заседанием, на котором не поднимался вопрос о памятнике Ленину, прошел пикет, а затем к депутатам пытались прорваться лидер "Коммунистов России" и его сторонники. По словам главы округа, активисты блокировали выход, требовали отменить решение о референдуме и ударили по голове одного из депутатов.