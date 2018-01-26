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Суд признал незаконным проведение референдума о памятнике Ленину в районе Якиманка
7 февраля 2018 г. | Время публикации 15:07 | Последние изменения 16:07
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Замоскворецкий суд Москвы запретил проведение референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года, одним из вопросов которого мог стать перенос памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в "Музеон". Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, глава округа Андрей Морев намерен оспаривать это решение, подав жалобу в течение 10 дней.

Напомним, депутаты Якиманки планировали провести референдум в день выборов президента 18 марта. На голосование должно было быть вынесено шесть вопросов, в том числе о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк искусств "Музеон", об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в сквере Каримова и об ограничении высотности застройки в районе 30 метрами. Замоскворецкая районная прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение о референдуме незаконным и отменить.

Кроме того, 1 февраля заседание совета депутатов округа обернулось противостоянием с противниками переноса. Как рассказал Андрей Морев, перед заседанием, в повестке которого не было вопроса о памятнике Ленину, некие активисты устроили "шоу с плакатами", а затем "подтянулись "Коммунисты России" и попытались сорвать заседание". По словам Морева, заседание пришлось прервать через 10 минут после начала, и попытка депутатов покинуть место заседания была остановлена неизвестными людьми, которые перекрыли дорогу депутатам. В результате сложившейся толчеи пострадала жительница района.

Депутат Дмитрий Максимов, получивший черепно-мозговую травму, рассказал, что группа людей во главе с лидером "Коммунистов России" и кандидатом в президенты РФ Максимом Сурайкиным заблокировала вход в зал и потребовала немедленно отменить решение о проведении референдума по памятнику Ленину. Заседание пришлось провести в закрытом формате, после чего депутаты еще около 30 минут не могли покинуть зал, пока не приехала полиция.

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