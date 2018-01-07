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За авиадиспетчерами будут следить строже из-за задержек рейсов в аэропортах Московского региона
7 января 2018 г. | Время публикации 12:50 | Последние изменения 15:30
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) усилит надзор над авиадиспетчерскими службами в 2018 году в связи с увеличением количества задержек в прошлом году. Об этом представитель ведомства Екатерина Короткова сообщила ТАСС.

"В 2018 году планируется активизировать надзор за организациями, предоставляющими услуги по диспетчерскому обслуживанию полетов, от деятельности которых в том числе зависит соблюдение авиакомпаниями расписаний полетов", - сообщила Короткова.

Она отметила, что дополнительные меры принимаются в связи с выявленными нарушениями закона при массовых проверках авиакомпаний, операторов аэропортов, эксплуатантов железнодорожного транспорта, проведенных в 2017 году. Так, будет создана рабочая группа по защите прав пассажиров. "На всех официальных сайтах аэропортов Московского авиаузла создан раздел "Прокурорский надзор", на котором опубликованы разъяснения требований законодательства и способы направления соответствующих обращений и жалоб", - добавила Короткова.

"За 11 месяцев 2017 года в аэропортах Московского авиационного узла задержано 7560 рейсов, в аналогичный период 2016 года - 5963 рейсов. Из них иностранными авиакомпаниями - 798 рейсов, в 2016 году - 451", - сообщила Короткова. По ее словам, основными причинами задержек являются длительное техническое обслуживание, позднее прибытие воздушного судна, ненадлежащие погодные условия в аэропортах вылета и прилета, а также сбой в расписании использования взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Короткова отметила, что прокуратура ежедневно запрашивает и изучает сведения о регулярности рейсов. "В случае выявления нарушений организуется соответствующая проверка с принятием в последующем мер реагирования", - добавила она. В 2017 году было возбуждено 50 дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией"), что на 15 дел больше, чем в 2016 году.

Накануне, напомним, пятничный сильный снегопад стал причиной задержки и отмены в общей сложности 40 рейсов в "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово". В свою очередь, снегопад, начавшийся днем 6 января, стал причиной задержки и отмены 36 рейсов.
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