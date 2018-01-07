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Автомобилистам Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за грядущей непогоды
7 января 2018 г. | Время публикации 14:25 | Последние изменения 15:54
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Московским автомобилистам рекомендовали отказаться от личного транспорта в связи с ухудшением погодных условий 7 и 8 января. Об этом сообщили агентству ТАСС 7 января в пресс-службе транспортного комплекса столицы. Кроме того, автомобилистов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки в случае необходимости использования личных транспортных средств.

"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Рекомендуем водителям отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее столичное управление МЧС и синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье к вечеру воскресенья. Так, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 воскресенья до 02:00 понедельника в регионе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также образование сильной гололедицы на дорогах.
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