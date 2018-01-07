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Пьяный депутат чуть не задавил полицейского во время задержания в Новой Москве
7 января 2018 г. | Время публикации 18:30
Рубрики: Происшествия  
 
Сергей Кравцов | Администрация поселения Рязановское в городе Москве
В столичном поселении Рязановское местный депутат в состоянии алкогольного опьянения попытался задавить полицейского во время задержания, по данному факту проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января. Сотрудники полиции прибыли на вызов о нападении неизвестного мужчины на пассажирку такси. На месте инцидента к моменту прибытия полицейских такси уже не было. Как выяснилось, девушке удалось отбиться от нападавшего. Зато правоохранители обнаружили предполагаемого нарушителя.

"Мужчина сидел за рулем авто марки BMW X6. От него пахло алкоголем. Когда сотрудник полиции попросил водителя покинуть авто, он отказался и заявил, что является депутатом. Сотрудники продолжали настаивать. Тогда дебошир попытался скрыться. Один из полицейских преградил ему путь. Водитель не остановился и просто сбил правоохранителя – наехал ему на ногу", – говорится в сообщении.

Полицейскому пришлось достать табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, после этого дебошир вышел из машины и сдался. Нетрезвым водителем оказался член совета депутатов Рязановского поселения Москвы Сергей Кравцов. По факту произошедшего проводится проверка.
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Воскресенье, 7 января 2018 г. // Последняя новость 18:30
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