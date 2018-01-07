Известный врач-травматолог и его коллега погибли от отравления алкоголем в Подмосковье Рубрики: Общество

Global Look Press



По данным источника, в 9:28 в среду, 3 января, в доме 42-летнего заведующего учебной частью кафедры травматологии и ортопедии Российской медицинской академии последипломного образования Владимира Юлова были обнаружены тела хозяина и его приятеля, 46-летнего жителя Германии Александра Гербера, также врача по специальности.



Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительной информации, медики умерли ночью. Возможной причиной смерти называется передозировка либо отравление алкоголем. В доме изъяты початые бутылки водки "Царская" (0,5 литра), вермута "Мартини" (1,5 литра), виски "Грантс" (4,5 литра).



Как пишет газета, Владимир Юлов считался крупным специалистом в области лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Доктор медицинских наук, автор более 60 научных публикаций, он также заведовал частной клиникой "Панацея" в Домодедово. Трупы двух человек, один из которых известный врач, обнаружены в частном доме в Домодедовском районе Московской области. Об этом "Московскому комсомольцу" сообщил источник в правоохранительных органах.По данным источника, в 9:28 в среду, 3 января, в доме 42-летнего заведующего учебной частью кафедры травматологии и ортопедии Российской медицинской академии последипломного образования Владимира Юлова были обнаружены тела хозяина и его приятеля, 46-летнего жителя Германии Александра Гербера, также врача по специальности.Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительной информации, медики умерли ночью. Возможной причиной смерти называется передозировка либо отравление алкоголем. В доме изъяты початые бутылки водки "Царская" (0,5 литра), вермута "Мартини" (1,5 литра), виски "Грантс" (4,5 литра).Как пишет газета, Владимир Юлов считался крупным специалистом в области лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Доктор медицинских наук, автор более 60 научных публикаций, он также заведовал частной клиникой "Панацея" в Домодедово.



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