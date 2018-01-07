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Известный врач-травматолог и его коллега погибли от отравления алкоголем в Подмосковье
7 января 2018 г. | Время публикации 11:05 | Последние изменения 11:14
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Трупы двух человек, один из которых известный врач, обнаружены в частном доме в Домодедовском районе Московской области. Об этом "Московскому комсомольцу" сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в 9:28 в среду, 3 января, в доме 42-летнего заведующего учебной частью кафедры травматологии и ортопедии Российской медицинской академии последипломного образования Владимира Юлова были обнаружены тела хозяина и его приятеля, 46-летнего жителя Германии Александра Гербера, также врача по специальности.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительной информации, медики умерли ночью. Возможной причиной смерти называется передозировка либо отравление алкоголем. В доме изъяты початые бутылки водки "Царская" (0,5 литра), вермута "Мартини" (1,5 литра), виски "Грантс" (4,5 литра).

Как пишет газета, Владимир Юлов считался крупным специалистом в области лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Доктор медицинских наук, автор более 60 научных публикаций, он также заведовал частной клиникой "Панацея" в Домодедово.
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