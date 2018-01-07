Пять человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП в подмосковной Балашихе Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"На 17-м километре Горьковского шоссе легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. По предварительным данным, пострадал водитель легковушки и четверо пассажиров маршрутки", – сказал собеседник агентства.



В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили факт ДТП, отметив, что данные о пострадавших в настоящий момент уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего, а также степень виновности обоих водителей. По меньшей мере пять человек пострадали при столкновении легковой машины и маршрутки в подмосковной Балашихе. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах. В свою очередь источник "Интерфакса" уточнил, водитель легкового автомобиля не пропустил маршрутку на перекрестке и протаранил ее. При этом пострадали пять человек, включая ребенка."На 17-м километре Горьковского шоссе легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. По предварительным данным, пострадал водитель легковушки и четверо пассажиров маршрутки", – сказал собеседник агентства.В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили факт ДТП, отметив, что данные о пострадавших в настоящий момент уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего, а также степень виновности обоих водителей.



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