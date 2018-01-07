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"Аэрофлот" отменяет рейсы Москва - Нью-Йорк и обратно из-за закрытия аэропорта в США
7 января 2018 г. | Время публикации 15:10 | Последние изменения 18:23
Рубрики: Общество  
 
Reuters
Компания "Аэрофлот" отменяет в воскресенье несколько рейсов сообщением Москва - Нью-Йорк и обратно в связи со сложной инфраструктурной ситуацией в аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"В связи со сложной инфраструктурной ситуацией в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) и острой нехваткой стояночных мест для воздушных судов аэропорт объявил об ограничении по приему самолетов. В ближайшее время гавань будет работать только на отправку накопившихся необслуженных рейсов", - говорится в сообщении.

Таким образом, "Аэрофлот" вынужден отменить рейсы, следующие в воскресенье: рейс SU100/SU101 Москва - Нью-Йорк - Москва, рейс SU102/SU103 Москва - Нью-Йорк - Москва, рейс SU123 Нью-Йорк - Москва. Также борт рейса SU122 Москва - Нью-Йорк, вылетевший 6 декабря из Москвы, в связи с закрытием аэропорта возвращается обратно в "Шереметьево".

"Рейсы за 6 января из Нью-Йорка планируются к вылету по расписанию. О возможных изменениях времени вылета пассажиры будут проинформированы дополнительно", - добавляется в материале.

Пассажиры оповещаются через call-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота". "Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования "Аэрофлота": +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании", - заключается на сайте.

Между тем в числе пассажиров, которые не могут улететь из США в Москву из-за отмены "Аэрофлотом" рейсов, оказалась директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Она пообещала пожаловаться на действия перевозчика в правительство, сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Не везет "Аэрофлоту" с премиальными пассажирами. Среди тех, кто третий день не может улететь из США в Москву – директор Третьяковки Зельфира Трегулова. И она зла", – говорится в сообщении. На видео, опубликованном в канале, видно, как Трегулова говорит представителю "Аэрофлота", что завтра в компанию поступит звонок из правительства. Кроме того, директор Третьяковки указала на то, что не намерена спать на полу из-за задержки рейсов.
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