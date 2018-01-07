

Полиция проверяет родителей ребенка, умершего от пневмонии в Москве Рубрики: Общество

Global Look Press



Малышку экстренно доставили в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь ребенку не удалось, девочка умерла от пневмонии. Правоохранители в связи с произошедшим потребовали объяснений от родителей ребенка. Их заподозрили в жестоком обращении с дочерью. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти 3-летней девочки от пневмонии в Москве, сообщает РЕН ТВ . Инцидент произошел на востоке столицы. Родители девочки вызвали медиков рано утром 4 января. Они пояснили врачам "скорой", что малышка сильно кричит. К моменту прибытия бригады медиков ребенок уже впал в кому.Малышку экстренно доставили в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь ребенку не удалось, девочка умерла от пневмонии. Правоохранители в связи с произошедшим потребовали объяснений от родителей ребенка. Их заподозрили в жестоком обращении с дочерью. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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