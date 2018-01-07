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Полиция проверяет родителей ребенка, умершего от пневмонии в Москве
7 января 2018 г. | Время публикации 16:25 | Последние изменения 18:12
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти 3-летней девочки от пневмонии в Москве, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на востоке столицы. Родители девочки вызвали медиков рано утром 4 января. Они пояснили врачам "скорой", что малышка сильно кричит. К моменту прибытия бригады медиков ребенок уже впал в кому.

Малышку экстренно доставили в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь ребенку не удалось, девочка умерла от пневмонии. Правоохранители в связи с произошедшим потребовали объяснений от родителей ребенка. Их заподозрили в жестоком обращении с дочерью. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Воскресенье, 7 января 2018 г. // Последняя новость 18:30
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