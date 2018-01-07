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Синоптики и МЧС предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды к вечеру 7 января
7 января 2018 г. | Время публикации 09:30 | Последние изменения 14:47
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Теплая пасмурная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в Москве в воскресенье, сообщили РИА "Новости" в погодном центре "Фобос". "Большую часть сегодняшнего дня столичный регион проведет в теплых воздушных массах атлантического циклона, что определит пасмурную, сырую и оттепельную погоду", - сообщили синоптики.

По данным центра "Фобос", в воскресенье в столице и области будет облачно, временами будут идти небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. "Максимальная температура в мегаполисе +1... +3, в Подмосковье от 0 до +3 градусов", - уточнил собеседник агентства.

Между тем температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) в 13:00 воскресенья достигла отметки плюс 3,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. "Сегодня повторен абсолютный температурный рекорд для 7 января, за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января в 2007 года и равнялся 3,5 градуса", – сказал представитель ведомства.

Синоптики не исключают, что в течение дня температура воздуха может еще повыситься и абсолютный рекорд для Рождества в Москве может быть побит. Однако на смену аномальному теплу придет резкое похолодание. Ближайшей ночью в городе подморозит до минус 4, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.

В МЧС также предупредили о резком ухудшении погоды в Московском регионе, передает "Интерфакс". "В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января в Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица", – сообщает ГУ МЧС России по Московской области. Непогода сохранится в течение понедельника.
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